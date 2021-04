Daydreamer anticipazioni 9 aprile: Can, Sanem e i partner ideali

Nuovo appuntamento venerdì 9 aprile alle 16,40 circa su Canale 5 con la popolare serie tv turca Daydreamer – Le ali del sogno, con protagonista Can Yaman. Gli spoiler annunciano che la commedia degli equivoci fa da protagonista al sequel della narrazione, dove non mancano i colpi di scena.

I medici hanno detto a Leyla di portare Nihat fuori da Istanbul, in un luogo fresco e con l’aria pulita. Con l’aiuto di Mihriban e Aziz, Emre porta il suocero a casa del padre per farlo distrarre dai suoi problemi di salute. Nel frattempo Huma e Yigit si incontrano e parlano ancora di Sanem e Can.

Mentre la madre del fotografo ormai sembra arresa davanti alla potenza dell’amore del figlio per la scrittrice, cosa diversa è per l’editore. Il fratello di Polen, inoltre, vive con la costante paura che Can possa dire a Sanem che a bruciare il diario sia stato proprio Yigit. Durante una riunione di lavoro alla tenuta si parla di partner ideale.

Mentre CeyCey afferma che il suo amore ideale è Ayhan, i ragazzi sono chiamati a rispondere ad una sorta di questionario dove devono indicare le caratteristiche peculiari del proprio uomo o donna ideali. Inizialmente Sanem non sembra molto interessata alla questione, ma dopo qualche ora le cose cambiano completamente.

Più tardi Emre incontra il fratello e lo mette al corrente della sua nuova decisione, cioè quella che presto lavorerà nel campo musicale. Can lo rassicura e gli dice di essere sempre a sua disposizione. Poi, inaspettatamente, il fotografo chiede al fratello se trova il suo look un po’ selvaggio.

Una domanda che sorprende non poco Emre. Nel frattempo anche Sanem parla con la sorella e si complimenta con lei per le novità. Ma anche in questo caso il discorso cade sui cambiamenti avvenuti nel corso dell’ultimo anno, quindi la decisione di cambiare look. Cosa sta succedendo a Can e Sanem?

Leyla mette a conoscenza la sorella dei problemi di salute di Nihat. La giovane si precipita subito dal padre e lo rassicura, dicendogli che lei ci sarà sempre per lui. Nel frattempo arriva anche Can, anche lui avvertito da Emre e preoccupato per l’ex suocero. Nelle stesse ore, Leyla e Emre incontrano il vecchio maestro di canto della ragazza.

Per sapere cosa succede ai nostri beniamini non rimane quindi che sintonizzarsi venerdì 9 aprile alle 16,40 circa sulla rete ammiraglia del Biscione. In alternativa è possibile rivedere la puntata in streaming collegandosi al portale web Mediaset Play.