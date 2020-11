Daydreamer anticipazioni 8 novembre: Can licenzia Deren

Nuovi problemi alla Fikri Harika, dove Can lincenzia la signorina Deren. La donna ha mostrato ad Aylin la presentazione della campagna per la Red Mode Cosmetics, favorendo quindi Enzo Fabbri.

L’appuntamento con la soap opera turca Daydreamer – le ali del sogno prosegue domenica 8 novembre con nuovi eimperdibili episodi in prima visione assoluta. Le anticipazioni riguardanti il sequel della narrazione svelano che un nuovo terremoto sconvolge la Fikri Harika.

Il licenziamento di Deren da parte di Can ha sorpreso tutti. La donna da anni collabora con l’agenzia pubblicitaria ed è diventata con il tempo un elemento fondamentale ed imprescindibile della società fondata da Aziz Divit, il padre di Can e Emre.

La campagna pubblicitaria per la società del signor McKennon, la Red Mode Cosmetics, procede nel migliore dei modi. Ma non mancheranno i colpi di scena. Il piano di Fabbri e di Aylin contro la Fikri Harika prosegue. L’ex fidanzata di Emre cerca in tutti i modi di manipolare Deren.

La direttrice dell’agenzia non ha mai accettato l’escalation professionale di Sanem. Secondo lei la relazione sentimentale tra la Aydin e Divit ha decisamente favorito tutto ciò. Ad approfittarsi di questa debolezza di Deren è Aylin.

La perfida dark lady farà leva su queste incertezze e dubbi di Deren per carpirne la fiducia. Aylin infatti chiede a Deren di vedere la presentazione definitiva della campagna della Red Mode Cosmetics. Nell’accettare di mostrare quelle immagini, Deren segnerà il suo destino.

Aylin infatti trasmette quelle informazioni, carpite con l’inganno, a Enzo Fabbri. Il suo alleato, infatti, le utilizzerà per far uscire una campagna di cosmetici, briciando sui tempi sia McKennon che la Fikri Harika. Un nuovo colpo duro che metterà alla prova i nervi di Can.

Dopo varie indagini interne all’agenzia, si scopre che è stata Deren a mostrare ad Aylin la presentazione della Red Mode. Un passo falso, una leggerezza che Can Divit non le perdona. La donna, infatti, sarà licenziata in malo modo. La notizia del licenziamento di Deren getta nel panico i dipendenti della Fikri Harika.

Tra i tanti ad essere colpiti dal licenziamento di Deren c’è anche Sanem. La giovane Aydin decide di intervenire cercando in tutti i modi di far ragionare il suo fidanzato, quindi fargli cambiare idea sulla scelta fatta. La decisione di Can sembra però davvero irremovibile.

Per conoscere il sequel della narrazione non rimane quindi che collegarsi domenica 8 novembre dalle 15,55 circa su Canale 5. In alternativa è possibile rivedere gli episodi di Daydreamer – Le ali del sogno in streaming sulla piattaforma Mediaset Play.

L’8 novembre è un’occasione speciale per Can Yaman. L’attore protagonista della soap proprio in quel giorno compie 31 anni. Per Festeggiarlo Mediaset manderà in onda uno speciale che lo riguarda su La5.