Daydreamer anticipazioni 8 aprile: nuovi guai per Sanem

Can Yaman torna nei panni di Can Divit in un nuovo appuntamento con la soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno giovedì 8 aprile 2021 alle 16,40 circa su Canale 5. Un nuovo inaspettato colpo di scena turba la serenità dei due protagonisti, che devono contrastare con la perfidia del fratello di Polen.

Dopo il rientro di Nihat a casa, Emre decide di organizzare una vacanza a sorpresa al suocero. Per far questo chiede l’aiuto ad Aziz e Mihriban. Nel frattempo Yigit parla con l’uomo che aveva denunciato Sanem e trama qualcosa insieme a lui. I due hanno preso accordi con il ragazzo con l’allergia sul viso per dichiarare di aver avuto una reazione allergica dopo il loro utilizzo, quindi far scattare la denuncia.

Nel piano folle dell’editore c’è quindi la palese intenzione di portare Sanem in tribunale. Mentre Yigit trama il modo di distruggere il sogno della scrittrice, Can è in terrazza sotto le stelle a leggere alcune pagine del libro della Ayydin, mentre la scrittrice si trova in giardino a scrivere nuovi pensieri sul suo diario.

L’indomani mattina Deren annuncia che la Fikri Harika ha avuto un nuovo incarico da un loro vecchio cliente. Alla riunione si unisce anche Bulut, che però porta una brutta notizia. Il ragazzo allergico ha sporto denuncia contro Sanem, ritenendo le sue creme causa della reazione allergica avuta sul viso.

Sanem è disperata, ma certa del fatto che le sue creme non possono aver provocato questo. I suoi sono prodotti biologici e testati prima di essere stati messi in commercio. Qualcuno vuole quindi impedire alla giovane profumiera di commercializzare il suo prodotto. Can e Mihriban vanno a parlare con il ragazzo che ha denunciato Sanem, ma non riescono a dissuaderlo dal proseguire la causa.

Il ragazzo gli dice che non ha alcuna intenzione di parlare con loro, quindi li invita a mettersi in contatto con il suo avvocato. Can è sorpreso del fatto che un ragazzo così apparentemente povero possa permettersi un legale. Indagando, il fotografo scopre che il difensore di Arda è lo stesso di Cemal.

Si delinea quindi una situazione poco chiara. Can però ha intenzione di chiarire questa situazione una volta e per tutte. Nel frattempo Huma e Yigit si incontrano. L’editore continua a nutrire la speranza di poter avere un futuro con Sanem, ma Huma lo mette davanti alla realtà, cioè quella che Can e Sanem vivono un grande amore.

Entrambi devono quindi accettare di aver sbagliato e quindi lasciar perdere il loro progetto di distruggere quella unione. Per sapere come va a finire non rimane che collegarsi giovedì 8 aprile alle 16,40 circa su Canale 5.