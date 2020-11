Daydreamer anticipazioni 7 novembre: Osman chiede la mano di Leyla

Prosegue l’appuntamento del weekend con la soap opera turca Daydreamer – le ali del sogno, che appassiona puntata dopo puntata il pubblico televisivo italiano. Gli spoiler della puntata di sabato 7 novembre rivelano che nella vita della sorella di Sanem, Leyla, ci saranno molti cambiamenti.

A creare tensione nelle vite delle sorelle Aydin ci penserà non solo Huma, ma anche la perfida Aylin. L’ex fidanzata di Emre, infatti, non perde occasione per mettere zizzanie tra Leyla e Emre. La nuova partner della Fikri Harika, infatti, dirà una clamorosa bugia alla responsabile finanziaria dell’agenzia.

Le donne, si sa, quando sono ferite, umiliate ed offese possono reagire molto male. Una cosa questa che rispecchia molto il sentimento di Aylin. Il livore della donna nei confronti dei Divit risale ai tempi in cui Aylin lavorava per l’agenzia. Occasione quella in cui fu mandata via in malo modo proprio da Aziz Divit, il papà dei due fratelli Divit.

Aylin, infatti, fu accusata di aver rubato clienti all’agenzia. Il desiderio della donna è quindi quello non solo di vedere andare in rovina i suoi più acerrimi nemici, ma soprattutto di frapporsi al nascente amore tra Emre e Leyla. La perfida dark lady di Daydreamer – Le ali del sogno ha infatti capito che tra il fratello di Can e la sorella di Sanem c’è un sentimento importante.

Per cercare di neutralizzare Leyla, Aylin si lascia sfuggire di essere tornata insieme a Emre. La giovane Aydin non la prende bene, quindi decide di voltare pagina ed accettare il corteggiamento di Osman. Quest’ultimo per lei è un porto sicuro, una persona che conosce da sempre e che nutre per lei dei sentimenti veri ed autentici.

Tanto sono serie le intenzioni di Osman nei confronti di Leyla, che il giovane macellaio del quartiere va a casa di Mekvibe e Nihat per chiedere la mano della figlia. Una cosa che suscita anche una reazione in Emre. Il fratello di Can cerca di parlare con Leyla, ma senza grandi risultati. Alla fine, infatti, il giovane Divit si pente del gesto fatto.

Anche Sanem è molto preoccupata per la scelta fatta dalla sorella. La rabbia, talvolta, porta a fare dei gesti insensati. Ed è questo ciò che teme la copywiter nei confronti di Leyla. Anche se Osman può sembrare la persona giusta per la figlia maggiore di Nihat, la domanda che tutti si pongono ora è se il sentimento di Leyla per Osman sia vero amore o solo amicizia.

Per sapere come va a finire non rimane che guardare il doppio episodio di Daydremer – Le ali del sogno in onda sabato 7 novembre dalle 14,16 circa su Canale 5.