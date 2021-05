Daydreamer anticipazioni 7 maggio: Can e Sanem trovano Arthur Capello

Cosa accadrà nell’appuntamento di venerdì 7 maggio 2021 della soap opera Daydreamer – le ali del sogno? Gli spoiler annunciano che i telespettatori possono prepararsi ad assistere a nuovi colpi di scena, tra i tanti anche il soccorso di un uomo che si sente male.

Dopo che Sanem non è riuscita a convincere Nasim a rinunciare al progetto pubblicitario con il costoso regista Arthur Capello, i ragazzi della Fikri Harika ora devono trovare un uomo che possa impersonare quel personaggio. Leyla, Emre, Deren e Can si mettono al lavoro per trovare un possibile candidato.

La soluzione viene però trovata dalla giovane Aydin che dopo aver fatto una lunga ed attenta ricerca sul web trova un attore di nome Arthur Capello che recita proprio ad Istanbul. Per sapere se l’uomo è la persona giusta che fa al caso loro, Can e Sanem lo vanno a trovare a teatro.

I due assistono alla performance dell’attore e Can sembra condividere molto il contenuto dei testi ed i messaggi che questi lanciano. Parole che parlano del mare e quindi il lungo viaggio che ogni uomo fa alla ricerca di se stesso. Temi a cui la coppia è molto sensibile.

Dopo la rappresentazione Can e Sanem hanno la possibilità di conoscere Capello, quindi l’uomo li invita in camerino. Proprio mentre stanno parlando e scambiando quattro chiacchiere capita qualcosa di inaspettato. L’uomo accusa un malore e Divit e la scrittrice lo soccorrono.

Ritornati in agenzia i due protagonisti di Daydreamer – Le ali del sogno si confrontano con i loro amici e chiedono il loro aiuto per trovare un altro Arthur Capello. Tornata alla tenuta, Sanem parla con Mihriban, che incomincia a percepire l’allontanamento di Aziz.

Nel mentre a casa Aydin, Mevkibe e Nihat incominciano a non apprezzare più le attenzioni di CeyCey. Il ragazzo, che ormai vive con loro, si comporta con i due con grande riconoscenza; prepara pranzetti e colazioni salutari per il padre di Sanem e tiene pulita e ordinata la casa.

Anche Emre non è particolarmente felice di avere CeyCey a casa. La moglie, infatti, non fa altro che continuare a lavorare di notte insieme a Cengiz. Una cosa che sta incominciando a interferire con il loro matrimonio. Per sapere come prosegue il racconto della serie tv turca non rimane quindi che collegarsi venerdì 7 maggio 2021 alle 16,40 circa su Canale 5.

Per chi non potesse vedere la prima tv della commedia romantica con protagonista Can Yaman, potrà farlo in un secondo momento andando sul portale web Mediaset Play Infinity. Sul sito del Biscione, infatti, si trovano tutte le puntate di Daydreamer già andate in onda. Oltre ad alcune curiosità ed anticipazioni.