Daydreamer anticipazioni 7 gennaio: Sanem lascia la Fikri Harika

Dopo essersi licenziata dalla Fikri Harika, Sanem è investita da Yigit. I due però scoprono di avere tanto in comune, suscitando la gelosia di Can.

Daydreamer – Le ali del sogno, la serie tv turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir, torna con un triplice appuntamento giovedì in prima serata su Canale 5. Can Divit e Sanem Aydin, i protagonisti della narrazione, riservano nuovi colpi di scena, che lasceranno i telespettatori senza fiato.

Can decide di accettare la proposta di Polen, cioè quella di dare un servizio fotografico nei Balcani. Il fotografo però rivela a Sanem la sua decisione solo dopo averla accompagnata in agenzia. La Aydin prende una decisione inaspettata: si licenzia dalla Fikri Harika.

La decisione di Sanem non sarà certo presa bene dai suoi colleghi, primi fra tutti CeyCey, la sorella Leyla ed anche la signorina Deren. L’unica persona, neanche a dirlo, a tifare per l’uscita di scena della ragazza è la perfida Huma, artefice di questo doloroso risultato.

Poco dopo l’uscita dall’agenzia, la giovane copywriter viene investita dall’auto di Yigit, un giovane editore, con cui Sanem instaura subito un rapporto di amicizia. A causa dell’incidente Sanem riporta delle ferite, dunque per sicurezza Ygit porta la ragazza in ospedale.

La notizia dell’investimento di Sanem arriva alla Fikri Harika, gettando tutti nel panico e nella preoccupazione per le sorti della giovane collega. Emre avverte subito Can, che si precipita in ospedale. Nella stanza di Sanem, trova però Yigit, che tiene compagnia alla giovane Aydin.

Can sembra molto infastidito dalle attenzioni di Yigit nei confronti di Sanem. Dopo essere stata dimessa la copywriter e sua sorella accettano la proposta di Yigit di riaccompagnarle a casa. Per non far preoccupare i suoi genitori, Sanem decide di non dire nulla circa l’incidente.

Un segreto che dura poco, in quanto presto alcuni amici e colleghi della giovane, andranno a casa Aydin per avere sue notizie. Sanem riceve la telefonata di Yigit che gli comunica di aver ritrovato il suo diario in auto. Il giovane non ha potuto non leggere alcune pagine del diario, rimanendo così colpito dalla bravura nella scrittura della sorella di Leyla.

Sanem è piacevolmente colpita dalle lusinghe di Yigit, che la sprona a far diventare quegli scritti un libro. Ma non solo, essendo lui editore, si propone per pubblicare l’opera. Una felicità a metà perché Sanem vorrebbe poter condividere questo momento con Can.

Il fotografo, intanto, prende la decisione di rinviare la partenza per i Balcani. Il suo posto è ancora ad Istanbul. La frequentazione di Sanem e Yigit fa andare su tutte le furie Can, che non nasconde quindi la sua gelosia. Ma questa è l’occasione per Sanem per convincere Divit subdolamente a non partire.