Daydreamer anticipazioni 7 aprile: il padre di Sanem sta male

L’appuntamento con Daydreamer – le ali del sogno è per mercoledì 7 aprile 2021 alle 16,45 circa su Canale 5. Le anticipazioni svelano che mentre Mekvibe è costretta a lasciare Istanbul, Nihat ne approfitta per mangiare in maniera smodata. L’uomo però si sente male e finisce in ospedale.

Dopo aver ritrovato la bandana e la collana con l’anello, Can e Sanem si incontrano sul molo. Il fotografo chiede alla scrittrice se ha qualcosa che gli appartiene e di cui non si è mai privato. Anche la ragazza chiede a Divit la stessa cosa. I due si scambiano quindi i rispettivi monili e sono sul punto di baciarsi.

Sul più bello Can si ferma, dicendo che quello non è certo un comportamento da soci. Inoltre ha fatto la promessa che non avrebbe mai più turbato Sanem in alcun modo. La scrittrice si ricompone e ammette che la cosa importante è essere soci; in quel modo possono infatti apprezzarsi molto di più.

Nel frattempo a casa Aydin, Nihat mangia senza limite. A causa di questo suo comportamento, l’uomo ha una piccola discussione con la figlia Leyla. Mekvibe ha dovuto lasciare Istanbul per andare ad accudire il padre che si è infortunato ad un piede. Nihat non è andato insieme alla moglie poiché i rapporti tra lui ed il suocero non sono mai stati dei migliori.

Poco dopo arriva anche Emre che continua a discutere con Nihat. Per non farsi mancare nulla, Melehat va a casa Aydin con una dei suoi piatti migliori, che Nihat mangia voracemente. Leyla si innervosisce a causa del comportamento del padre. Anche Emre fa di tutto per dissuadere il suocero dal mangiare in tal modo.

Proprio mentre Emre rimprovera il suocero, Nihat ha un malore. A questo punto Leyla chiama subito l’ambulanza e l’uomo viene trasportato in ospedale. Dopo essere tornata dal molo, Sanem si siede in giardino e scrive sul suo quaderno. Si accorge però che Can le è di spalle e incomincia a baciarla poco per volta il collo, le guace.

Sanem gli domanda cosa stia facendo e lui risponde che sta pensando al fatto che la società può avere vari significati, come quello di una casa o una vita insieme. Proprio sul più bello Sanem apre improvvisamente gli occhi e si sveglia da quello che in realtà era solo un bellissimo sogno.

Per sapere qual è il sequel della narrazione non rimane quindi che collegarsi mercoledì 7 aprile 2021 alle 16,45 circa sulla rete ammiraglia del Biscione. In alternativa è possibile rivedere in streaming la puntata di Daydreamer – Le ali del sogno collegandosi sul portale di Mediaset Play.