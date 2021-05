Daydreamer anticipazioni 6 maggio: Can e Sanem cercano Arthur Capello

La scrittrice riesce ad arrivare prima all’incontro con Nasim, lasciando Can per strada. La giovane non riesce però a convincere l’imprenditore a rinunciare ad Arthur Capello

Daydreamer – le ali del sogno torna con un nuovo appuntamento giovedì 6 maggio 2021 alle 16,40 circa su Canale 5. Can e Sanem devono occuparsi di una questione molto importante, che li porta però a prendere strade diverse: ecco cosa svelano gli spoiler.

Conclusa la pausa al rifugio di Can, Divit e la scrittrice vengono avvisati di un nuovo problema che ha colpito la Fikri Harika, cioè quello della creazione di un fantomatico personaggio, Arthur Cappello. In realtà l’uomo non esiste, ma è stato addotto come scusa per giustificare l’assenza della Aydin e di Can durante un’importante riunione di lavoro.

Per recuperare si organizza un nuovo incontro con Nasim, ma anche stavolta Can e Sanem rischiano di arrivare in ritardo a causa del traffico di Istanbul. La profumiera suggerisce al fotografo di prendere una strada alternativa per far prima, ma Can rifiuta.

L’ultima volta che ha seguito il consiglio di Sanem, infatti, si è ritrovato sulla scogliera prospicente il Bosforo a litigare con la sorella di Leyla. La scrittrice ha una brillante idea, grazie ad un evento inaspettato. Al fianco della loro macchina passa infatti un motociclista.

La Aydin gli chiede un passaggio in cambio di una lauta mancia. Grazie a questo colpo di genio e di fortuna della scrittrice, almeno Sanem riesce ad arrivare alla sede della società di cosmesi di Nasim. I telespettatori saranno felici di sapere che quella villa in realtà esiste davvero ed è la sede della Gold Film, casa produttrice di Erkenci Kus.

Durante l’incontro con Nasim, Sanem cerca in tutti i modi dal convincere l’uomo che Arthur Cappello è un artista molto costoso e che influirebbe notevolmente sul budget del progetto pubblicitario delle creme. Purtroppo Nasim non vuole sfigurare con il fratello Asim, quindi accetta tutte le variazioni di budget che ciò comporta.

I tentativi di Sanem di dissuadere l’uomo falliscono clamorosamente. Can arriva in ritardo all’incontro. Troppo tardi per convincere Nasim. Ora i nostri beniamini ed i loro amici devono trovare davvero un uomo che possa ricoprire i panni di Arthur Capello.

Ritornati all’agenzia, durante una riunione, Sanem trova un attore che corrisponde alla persona che cercano. Insieme a Can va a teatro per parlare con lui e convincerlo. Ci riusciranno? Per sapere come prosegue la narrazione di Daydreamer – le ali del sogno non rimane quindi che collegarsi giovedì 6 maggio alle 16,40 circa su Canale 5.

In alternativa è possibile rivedere in streaming tutte le puntate collegandosi alla piattaforma web Mediaset Play Infinity.