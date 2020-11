Daydreamer anticipazioni 6 dicembre: Can e Sanem in terapia

Lontani da Istanbul, il fotografo e la copywriter cercano di affrontare i loro problemi di coppia con l’aiuto di un esperto. Ma non tutto va per il verso giusto.

La popolare soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno torna in onda domenica 6 dicembre alle 16,20 su Canale 5 con un nuovo imperdibile appuntamento. Le anticipazioni rivelano infatti che quello che doveva essere un viaggio di relax per Can, in realtà si trasforma in un’occasione per fare una sorta di terapia di coppia con Sanem.

Dopo aver appreso del ‘tradimento’ della giovane copywriter (Sanem ha ceduto a Fabbri la formula del suo profumo in cambio del ritiro della denuncia di costui contro Can) il figlio maggiore di Aziz decide di allontanarsi da Istanbul per qualche giorno.

Lontano dalla città e dai soffocanti quanto opprimenti problemi, Can deve decidere anche circa il suo futuro. La passione per la fotografia torna a far breccia nel suo cuore e nei suoi pensieri. Oltre ad essere un bravo pubblicitario, Divit infatti è anche e soprattutto un eccellente fotografo.

La permanenza della Aydin nello stesso hotel di Can crea loro più di un’occasione d’incontro, confronto ed anche scontro. Momenti che porteranno la coppia, ormai scoppiata, a dar voce ai loro pensieri più intimi. Can sa che nel suo cuore c’è ancora Sanem, ma la mancanza di fiducia nei confronti della ragazza lo porta ancora una volta a non cederle del tutto.

Non è un mistero infatti che Can non ami le persone che mentono. Un’avversione che affonda le sue radici nell’abbandono del giovane fotografo subì da parte della madre quando era ancora un bambino. Un tradimento che non accettò mai e che ancora oggi rinfaccia a Huma.

Nonostante abbia compreso il dolore del suo amato, Sanem continua a non perdersi d’animo, intenzionata più che mai a riconquistare la sua dolce metà. Ma stavolta le cose sembrano davvero più difficili e complicate. Durante il soggiorno i due si iscriveranno ad un seminario di sviluppo personale.

La Aydin finge di essere una frequentatrice abituale di questo tipi di corsi. Invece è chiaro a tutti che in realtà non ha dimestichezza con l’argomento. Questo però non la frena dal mostrare la sua perspicacia, acutezza e sensibilità. Uno dei temi che affrontano in seminario è quello delle bugie.

Il tema delle menzogne è proprio l’argomento su cui Can e Sanem si confrontano, ma anche scontrano, in questa sorta di terapia di coppia collettiva. In realtà questa è l’occasione buona per i due per mettersi a nudo con i propri sbagli e guardarli da una prospettiva diversa.

In attesa di sapere se la copywriter riuscirà a far breccia nel cuore del suo amato, sul canale La5 è possibile rivedere le prime puntate di Daydreamer, cosa che è possibile fare anche andando sul portale Mediaset Play.