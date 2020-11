Daydreamer anticipazioni 29 novembre: Can diviso tra Sanem e Polen

Can si allontana da Istanbul per schiarirsi le idee, mentre Sanem fa di tutto per riconciliarsi con il fotografo. I due però dovranno vedersela con Polen, intenzionata a dividere per sempre Divit e la Aydin.

Nuovo appuntamento con Daydreamer – Le ali del sogno domenica 29 novembre dalle 16,20 circa su Canale 5, prima del talk show condotto da Barbara D’Urso ‘Domenica Live’. Il nuovo appuntamento della commedia romantica turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozmedir riserva non poche sorprese.

La situazione alla Fikri Harika è diventata davvero insopportabile per il giovane fotografo. Sebbene Sanem abbia ceduto il suo profumo a Fabbri per salvare Can dalla galera, Divit si sente tradito proprio dalla persona più importante per lui.

Can non sopporta le persone che gli nascondono le cose. La sua intransigenza sull’argomento lo porta quindi a rompere con la sua amata. Ma non solo. L’offerta di Polen porta Can davanti ad una scelta molto importante. Il fotografo sente che la sua vita non è più alla Fikri Harika e a Istanbul.

Per schiarirsi le idee Can decide di allontanarsi dalla città per qualche giorno. Con l’aiuto di Emre, di Leyla e Cey Cey anche Sanem si reca nello stesso albergo di Divit, nella speranza di poter avere un chiarimento con il suo fidanzato. Ci riuscirà?

La giovane copywriter fa di tutto per cercare di farsi perdonare dal suo amato, ma proprio quando le cose sembrano essersi messe per il meglio tra loro, arriva Polen. L’ex fidanzata di Can è determinata a mettersi in mezzo alla relazione tra il fotografo e la copywriter.

Avvisata da Huma, Polen si è quindi recata nella località dove si trovano Can e Sanem. L’ex fidanzata di Divit insiste in tutti i modi affinché Can accetti il posto di fotografo offerto dall’agenzia di Londra. Per lui c’è già un incarico nei Balcani.

La tensione tra Sanem e Polen è molto alta e visibile a tutti. Le due donne non si sopportano, sono proprio agli antipodi anche se entrambe puntano allo stesso scopo: far breccia nel cuore di Can. Chi vincerà questo duello d’amore?

Alla fine del weekend sembra che Can abbia preso la sua decisione. Solo Sanem sembra ancora non capire quale sia la scelta di Divit. Fino all’ultimo la giovane copywriter pensa di essere riuscita a riconciliarsi con il suo fidanzato. Ad attenderla purtroppo c’è un’amara scoperta.

Per sapere cosa accade ai protagonisti di Daydreamer – Le ali del sogno non rimane che collegarsi domenica 29 novembre alle 16,20 circa su Canale 5. Per chi non potesse vedere la puntata domenicale può collegarsi al sito Mediaset Play, dove è possibile rivedere tutti gli episodi della soap opera turca.