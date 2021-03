Daydreamer anticipazioni 5 marzo: Can e Sanem sempre più vicini

Daydreamer – Le ali del sogno, la serie tv turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir, torna venerdì 5 marzo alle 16,35 circa su Canale 5 con un nuovo emozionante appuntamento. Le anticipazioni dell’appuntamento di fine settimana annunciano che Can e Sanem si riavvicinano, mentre Yigit è sul punto di essere smascherato.

Di ritorno dalla fattoria, Can incrocia il piccolo Caner. Il bambino, amico di Sanem è affascinato dai viaggi e dal mare. Can appare ai suoi occhi come una leggenda. Tutti i bambini al villaggio definiscono il fotografo come l’uomo che ha navigato per i sette mari e che ha superato ed affrontato mille avventure.

Mentre Caner gioca con una piccola barchetta a bordo piscina a casa di Can, Nihat e Mekvibe, dopo aver chiarito con Emre che la cosa importante per loro è la sincerità e l’unione familiare, continuano a far lavorare il genero alla drogheria. Qui si scontrano però non solo due approcci diversi alla vendita, ma anche due mondi contrapposti.

Emre, infatti, fa parte di quella società di Istanbul ricca, colta e molto pragmatica. Non bisogna dimenticare inoltre che Emre ha studiato e si è laureato in Economia in una delle più prestigiose università in Svizzera. Il suo metodo di lavoro, quindi, oltre ad essere altamente professionale, è anche molto manageriale.

Nihat e Mevkibe, invece, sono espressione della parte più bella ed autentica della magica Istanbul. Quella delle tradizioni e di un tipo di commercio basato principalmente su un’unica regola: la solidarietà. Molto lontano dalla regola del profitto che invece appartiene più ad Emre.

Nel momento in cui Emre incomincia a lavorare al negozio, si scontrano questi due mondi e questi due approcci. Nihat rimpiange quindi il momento in cui ha accettato di far lavorare il genero da lui. Anche Mekvibe mal digerisce le innovazioni apportate dal marito di Leyla, ma per amore della figlia cerca di trovare a tutto una spiegazione ed una giustificazione.

Nel frattempo alla tenuta, Sanem e Can si riavvicinano sempre più. Grazie all’aiuto di Aziz e degli altri amici della Fikri Harika, i due ex fidanzati sentono ancora di appartenere l’uno all’altro. Anche se ciò è difficile ammetterlo. Come Albatros e Fenice, i protagonisti del libro di Sanem, anche la scrittrice ed il fotografo dovranno superare ancora tante prove prima di arrivare alla felicità.

Per sapere come va a finire, non rimane che collegarsi venerdì 5 marzo alle 16,40 circa su Canale 5 oppure in streaming sul sito di Mediaset Play, dove si possono rivedere tutte le puntate di Daydreamer – Le ali del sogno, così come l’altra soap con protagonista Can Yaman e Ozge Gurel, Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.