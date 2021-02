Daydreamer anticipazioni 5 febbraio: arriva lo zio di Sanem

By

Alla festa di quartiere arriva inaspettatamente Mithat, lo zio di Sanem e Leyla. L’eccentrico gemello di Nihat crea scompiglio in casa Aydin.

Venerdì 5 febbraio alle 16,39 circa su Canale 5 torna Can Yaman con un nuovo episodio della popolare soap turca Daydreamer – Le ali del sogno. Le anticipazioni dell’episodio 117 della fortunata serie turca rivelano che Can e Sanem non riusciranno ad annunciare le loro nozze a causa di un imprevisto.

Dopo la cena a casa dei Divit, quindi il fidanzamento a sorpresa di Can e Sanem, i genitori della ragazza sono entrati in ansia a causa delle eccessive spese un matrimonio comporta. Specie se organizzato in tempi brevi. La famiglia Aydin non è certo ricca, anzi. Mevkibe pensa quindi di chiamare il fratello gemello di Nihat.

Mithat è un uomo ricco, sicuramente lui potrà aiutare gli Aydin per coprire le spese del matrimonio. Con grande sorpresa di tutti, il fratello di Nihat si presenta durante la festa di primavera organizzata dagli abitanti del quartiere. L’uomo, seppur gemello di Nihat, è molto diverso da quest’ultimo sia per i modi che per il carattere.

Lo zio di Sanem è infatti una persona eccentrica, poliglotta, ricca e pieno di buone maniere. Tra lo zio e la copywriter c’è sempre stata una grande intesa e feeling. Ecco che la giovane Aydin spera in zio Mithat per comunicare a Nihat e Mevkibe la decisione delle nozze. Nel frattempo Ayhan è triste per la partenza del fratello Osman.

La giovane è molto delusa da come sono andate le cose tra suo fratello e Leyla. Cey Cey cerca in tutti i modi di rassicurarla, dicendo che a loro non accadrà mai ciò che è successo a Osman e Leyla. Durante la festa di quartiere, si susseguono gli sguardi tra la primogenita degli Aydin e Emre.

Nel frattempo le due consuocere parlano a modo loro, lanciandosi continue frecciatine, di come dovrebbe essere il matrimonio tra Can e Sanem. Solo l’arrivo di zio Mithat interrompe questi continui battibecchi. L’uomo è arrivato appositamente in Turchia da Milano, dove vive.

Lo zio si Sanem non sembra però avere un approccio molto positivo con Can, al quale Mithat suggerisce di tagliare la barba, considerata la sua somiglianza con Tarzan. Parole che lasciano inizialmente tutti basiti, ma poi il fratello di Nihat rassicura tutti dicendo che è solo uno scherzo.

Terminata la festa a casa Aydin si organizzano per accogliere lo zio, ma nessuna delle due ragazze vuole cedere la sua stanza. Ma alla fine a cedere saranno Mevkibe e Nihat. Con la sua irriverente schiettezza Mithat incalza Leyla, sottolineando il fatto che la sorella minore si sta sposando prima di lei.