Daydreamer anticipazioni 4 ottobre: la promessa di Can e Sanem

La soap opera turca Daydreamer – le ali del sogno torna domenica 4 ottobre alle 16 circa su Canale 5, prima del talk show di Barbara d’Urso ‘Domenica Live’, con nuovi colpi di scena. Il sequel della narrazione si concentrerà stavolta anche su Emre e Layla. Dopo il ricatto di Aylin, infatti, il fratello di Can ha dovuto prendere le distanze dalla Aydin. Cosa che ha distrutto il cuore della sorella di Sanem. Layla cerca di sfuggire ad Emre, rifiutando di andare in ufficio. Il figlio di Aziz però va nel quartiere dove vive la ragazza per avere un confronto con lei. Emre non ha il coraggio di svelare apertamente i suoi sentimenti. Le dice di tornare al lavoro perché lei è importante per la società. Parole che invece di distendere i toni, li enfatizzano. Mentre i due litigano per strada, arriva Osman. Il macellaio del quartiere, ormai prestato alla recitazione, ha un duro faccia a faccia con Emre.

La promessa di Can e Sanem

Sanem ritrova un oggetto del suo passato che ha un grande significato per lei: una chiave. Cosa aprirà quella chiave? La copywriter dà quella chiave a Can e poi lo porta nel suo luogo del cuore: una vecchia casa abbandonata che nel corso degli anni ha inconsapevolmente custodito un segreto. Sanem anni addietro aveva ben nascosto in un piccolo anfratto di un camino di quella casa un cofanetto. Una volta preso, la Aydin lo dà a Can. Al suo interno c’è una lunga lettera, scritta anni prima da una Sanem adolescente, che parla di quello che sarebbe stato il suo ideale di fidanzato. Parole che emozionano e colpiscono profondamente Can. I due si promettono di non lasciarsi mai, ma andrà proprio così? Nel frattempo Layla torna alla Fikri Harika, ma stavolta non per continuare il suo lavoro, piuttosto per formalizzare a Can la sua richiesta di allontanamento temporaneo per fare un periodo di vacanza.

Le idee vincenti di Sanem

Il gruppo dei creativi della Fikri Harika si riunisce per un brainstormig sulla nuova campagna pubblicitaria. Le fantasiose idee di Cey Cey non sembrano convincere il gruppo, mentre come al solito la proposta di Sanem non solo piacerà, ma convincerà anche la sempre più diffidente Deren. La Aydin è ormai un punto di riferimento imprescindibile per l’agenzia. Lei, infatti, riesce a vedere dei aspetti delle cose che gli altri non riescono a vedere. Alla cena con Ceyda e McKinnon, Can stavolta decide di portare anche Sanem, presentandola come la sua fidanzata. Un colpo duro per la figlia del proprietario della Kompass Sport, che aveva puntato invece il fotografo.