Daydreamer anticipazioni 27 settembre: Can nella bufera per un nuovo gossip

Daydreamer – Le ali del sogno torna domenica 27 settembre dalle 16,22 circa con un doppio episodio su Canale 5, dove non mancheranno certo nuovi entusiasmanti colpi di scena. Le foto di Can e Sanem mentre si baciano al parco sono ormai diventate di dominio pubblico, grazie alla pubblicazione degli scatti su un tabloid scandalistico locale. La notizia arriva purtroppo anche a papà Nihat, che farà un colpo di testa. L’uomo, infatti, sconvolto dagli scatti che ritraggono la figlia insieme a Divit, ferma improvvisamente il suo taxi e fa scendere di fretta e furia la cliente che ha a bordo. Una decisione presa d’impulso per ritornare di fretta e furia a casa, quindi chiarire la situazione con Sanem ed il resto della famiglia. L’impulsività di Nihat però gli costerà caro. Infatti l’uomo è licenziato a causa del suo comportamento, quindi perde il suo lavoro. La pubblicazione delle foto suscita anche la stizza di Ceyda. La figlia del proprietario della Compass Sport mette in atto un nuovo piano per intromettersi tra Can e Sanem.

Il piano di Ceyda

L’amore tra la bella copywriter e il capo della Fikri Harika fa invidia a tanti. Tra questi ultimi c’è anche Ceyda, la nuova nemica di Sanem. La donna organizza un incontro a cena con il signor McCannon, un noto imprenditore americano che potrebbe diventare un nuovo cliente dell’agenzia pubblicitaria, e Can. Una cena di lavoro a tre, che vede però un altro colpo di scena. Nel momento in cui il signor McCannon si allontana momentaneamente dal tavolo per andare alla toilette, alcune signore sedute ad un tavolo vicino fotografano Ceyda mentre posa la sua mano su quella di Can. Scatto che viene nuovamente inviato ai tabloid scandalistici, che in breve tempo attribuiscono così a Divit un nuovo amore. Come la prenderà Sanem?

La verità di Sanem

Per timore della reazione dei genitori, la Aydin decide di non rivelare ancora a Nihat e Mevkibe la verità circa la sua relazione sentimentale con Can. Per i due è davvero difficile trovare dei momenti d’intimità sia in ufficio che fuori. Ormai devono stare molto attenti, anzi preferiscono mostrarsi in pubblico freddi e distanti. Lo scoop scandalistico riguardante Ceyda e Can fa però cambiare idea alla copywriter. Stanca dalla situazione decide quindi di dire la verità alla madre, che però non la prende molto bene. Sanem parla quindi a cuore aperto a Can. I due prendono una decisione molto importante.

La vendetta di Aylin

Nel frattempo Aylin scopre che tra Emre e la sorella di Sanem c’è ormai del tenero. La donna è pronta ad una nuova vendetta. Il figlio di Aziz trova finalmente il coraggio per dire la verità alla sua ex fidanzata: ormai nella sua vita c’è Leyla. Aylin però lo ricatta e Emre è costretto a distruggere il sogno d’amore della sorella di Sanem.