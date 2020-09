Daydreamer anticipazioni 26 settembre: Can e Sanem travolti dal gossip

La soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno torna sabato 26 settembre alle 15,14 su Canale 5 con nuovi colpi di scena ed eventi inaspettati. Gli spoiler rivelano che i due protagonisti della serie, Can Divit e Sanem Aydin (interpretati rispettivamente da Can Yaman e Demet Ozmedir) se la dovranno vedere con la cattiveria di Aysun e Ihsan. I due vicini di casa di Sanem, infatti, vedranno il fotografo accompagnare a casa in piena notte la figlia di Nihat e Mevkibe. Una cosa inaccettabile per la mentalità degli abitanti del quartiere di Sanem. La madre di Muzzafer volutamente racconta tutto quello che ha visto la sera precedente agli altri abitanti del quartiere, gettando così discredito sulla copywriter. Ma anche sollevando le ire funeste dei genitori della giovane Aydin, che si scontreranno duramente con la loro vicina. Nonostante l’amore tra Can e Sanem prosegue a gonfie vele, i due dovranno vedersela con un nuovo inaspettato colpo di scena, architettato dalla perfida Aylin.

Can e Sanem finiscono sui giornali

Per evitare di esporsi ai pettegolezzi, infatti, il fotografo e la neo copywriter decidono di mantenere segreta la loro relazione. Una scelta difficile però da portare avanti perché per incontrarsi devono scegliere dei luoghi appartati e lontani dalla Fikri Harika. A capire per prima che tra i due c’è del tenero è la perfida Aylin, che li segue e li fotografa in atteggiamenti intimi inequivocabili. Il piano dell’ex di Emre è ancora una volta quello di mettere in difficoltà Can Divit. Aylin decide quindi di inviare le foto di Can e Sanem mentre si baciano ad una rivista di gossip locale. Nel giro di poco la notizia diventa di dominio pubblico. Le foto vengono infatti pubblicate su un tabloid locale che arriva perfino nelle mani della mamma di Samen. La donna cerca in tutti i modi di evitare di far sapere al marito della questione per evitargli un dispiacere. Mevkibe però decide di andare alla Fikri Harika per chiarire una volta e per tutte le cose con Divit.

Can rassicura Mevkibe

Una volta arrivata alla Fikri Harika, Mevkibe parla con Can e Sanem circa le foto apparse sul tabloid. Can la rassicura, dicendo che i paparazzi sono sempre pronti ad immortalarlo per poi rielaborare a modo loro ed in negativo la realtà. Divit dice infatti alla mamma di Sanem che non c’è stato alcun bacio con la Aydin. Can infatti spiega che in quel frangente aveva preso al volo Samen, evitandole una brusca caduta. Insomma i due ragazzi cercano di arrampicarsi sugli specchi accampando delle scuse. Le loro parole però sembrano convincere Mevkibe, che torna a casa soddisfatta per le rassicurazioni avute. Per sapere come andrà a finire non rimane che collegarsi il 26 settembre alle 15,14 su Canale 5.