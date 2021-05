Daydreamer anticipazioni 4 maggio: Can e Sanem introvabili

Mentre il fotografo e la scrittrice sono al rifugio, alla Fikri Harika i ragazzi cercano in tutti i modi di calmare Asim, adirato per l’assenza di Can e Sanem. Leyla trova una scusa.

Dove sono finiti Can Divit e Sanem Aydin? Questo è quello che i telespettatori vogliono sapere e avranno modo di scoprire nel prossimo appuntamento di Daydreamer – le ali del sogno, in onda martedì 4 maggio 2021 alle 16,40 circa su Canale 5.

Sanem è sempre più determinata a far ritornare la memoria a Can, così lo raggiunge al rifugio, ormai non più segreto, del fotografo. Con la scusa di portare della carne, la Aydin cerca di sollecitare i ricordi del suo amato attraverso il suo asso nella manica: il suo profumo.

Can, infatti, è da sempre legato a quella particolare fragranza, fatta con il giglio selvatico e altri fiori di campagna. Qualcosa però sembra non andare come previsto, infatti la ragazza nota che Can è totalmente indifferente al profumo.

Durante il pranzo, Can rivela a Sanem di essere molto raffreddato. La ragazza, felice di aver appreso questo particolare, ora comprende il motivo dell’indifferenza di Divit. Per aiutare il fotografo a recuperare l’olfatto, Sanem va in cerca di fiori di camomilla.

La profumiera vuole preparare una tisana a base di camomilla per far ritornare in salute Can. La prodigiosa bevanda preparata da Sanem sembra infatti dare i primi risultati. Mentre si avvicinano l’un l’altro per ballare, Can sente il profumo della Aydin.

Quella particolare fragranza gli provoca dei sussulti nella memoria. Mentre i due stanno per baciarsi, però, vengono interrotti dall’arrivo di Leyla e Emre. Cos’è successo di così grave? Mentre Sanem cercava di far recuperare la memoria al suo fidanzato, alla Fikri Harika l’affare con Asim stava infatti per saltare.

L’assenza dei due durante l’incontro con l’imprenditore di cosmetici non è piaciuto ad Asim. Per giustificare l’assenza dei due, Leyla dice una bugia. La sorella di Sanem inventa che i due sono con un famigerato artista dal nome Arthur Cappello. Ma esiste davvero?

Come si fa ora a trovare una persona che nella realtà è inesistente? Asim non vuole cambiare idea. Per la campagna pubblicitaria delle sue creme vuole la persona migliore sul mercato. E a quanto pare, Leyla ha assicurato che proprio Arthur Capello è il numero uno in questo settore.

Stavolta i ragazzi della Fikri Harika sono davvero nei guai. Per sapere come fanno a uscire da questa assurda e complicata situazione non rimane che vedere la puntata del 4 maggio 2021 di Daydreamer – le ali del sogno in daytime sulla rete ammiraglia Mediaset.

In alternativa è possibile rivedere le puntate collegandosi al portale web Mediaset Play Infinity.