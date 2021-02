Daydreamer anticipazioni 4 febbraio: Can e Sanem vogliono sposarsi

HUma e Mevkibe trovano tutte le scuse per non ascoltare la decisione di Can e Sanem circa le nozze. La festa di primavera del quartiere sembra l’occasione giusta per un annuncio ufficiale.

La soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno torna con un nuovo imperdibile appuntamento giovedì 4 febbraio alle 16,30 circa su Canale 5. Mentre la storia d’amore tra Can e Sanem sembra andare a gonfie vele, cosa diversa è per altri personaggi della dizi, che dovranno affrontare ancora molte discussioni.

Durante la festa a sorpresa per Can, i genitori di Sanem hanno conquistato tutti i presenti. Ad eccezione ovviamente di Huma e Polen, che vedono negli Aydin degli arrivisti. L’ex moglie di Aziz non perde occasione per mettere in evidenza la differenza sociale tra le due famiglie. Una distanza che invece i fratelli Divit non vedono.

Se da un lato la festa di compleanno del fotografo è stata l’occasione per alimentare ancora di più le antipatie tra Mevkibe e Huma, di contro è stato teatro di uno dei momenti più belli ed indimenticabili della soap opera turca. Can, infatti, ha chiesto a Sanem di diventare ufficialmente la sua fidanzata.

Can e Sanem voglio sposarsi e andare a vivere insieme in tempi brevi. Ma sanno che prima di farlo hanno bisogno di provare ancora una volta a far nascere armonia tra i loro rispettivi genitori. Una cosa per niente facile considerati i caratteri di Huma e Mekvibe. Donne forti e per certi aspetti anche molto testarde; ancorate ai loro rispettivi pregiudizi.

Per Divit e la copywriter cercano in tutti i modi di parlare con Huma dei loro progetti matrimoniali. La donna, capendo le intenzioni dei ragazzi, finge di non capire. L’ex moglie di Aziz non vuole Sanem come nuora. Nel frattempo fervono i preparativi per la festa di primavera del quartiere di Sanem.

Gli abitanti del tipico, variopinto e pittoresco quartiere di Istanbul si ritrovano tutti per strada seduti in una lunga tavolata. Un evento a cui partecipano anche Can, Emre e Huma. La donna viene praticamente costretta ad andare al quartiere, dove però l’attende una bella sorpresa.

Gli attriti tra Huma e Mevkibe sembrano proprio non placarsi, anzi. Le due mamme non riescono a non lanciarsi continue frecciatine, mettendo così tutti a disagio e facendo crescere la tensione al tavolo. Durante il pranzo però arriva un ospite inaspettato, destinato a cambiare le sorti della storia.

Per conoscere il sequel della storia non rimane che collegarsi giovedì 4 febbraio 2021 alle 16,35 circa su Canale 5, subito dopo la fascia quotidiana dedicata al talent show Amici. Chi non potesse vedere la puntata a quell’ora, lo potrà fare comodamente in streaming collegandosi al sito Mediaset Play.