Daydreamer anticipazioni 31 marzo: Deren diventa Cleopatra

Il nuovo appuntamento di Daydreamer – Le ali del sogno è per mercoledì 31 marzo 2021 alle 16,0 circa su Canale 5. Mentre Can e Sanem cercano di trovare una soluzione alle necessità della nuova società, si presenta alla tenuta una persona poco desiderata, che porterà nuovo scompiglio tra i ragazzi.

Dopo la proposta di matrimonio e la relativa decisione di uscire dalla vita di Sanem, il giovane editore torna alla tenuta. Alla sua vista i ragazzi si mettono subito in agitazione, ma il giovane li rassicura dicendo che è lì per incontrare un amico. Nel corso dei mesi, infatti, il fratello di Polen ha instaurato una forte e solida amicizia con Bulut.

Bulut è un personaggio che è entrato a far parte della narrazione solo nella seconda stagione turca della soap opera. Di lui si conosce ben poco. Deniz ha raccontato a Deren cira il passato del giovane, che faceva l’avvocato. La sua professione, però, lo aveva portato ad essere una persona troppo arrivista ed egoista. Da qui la decisione di cambiare vita.

Nel frattempo alla tenuta si tiene una riunione della nuova società a cui partecipano tutti i ragazzi. Sebbene le creme siano molto apprezzate, la società ha bisogno di farsi conoscere ad un pubblico più vasto. Per far questo c’è quindi bisogno di una campagna pubblicitaria.

Non avendo a disposizione grandi disponibilità finanziarie i ragazzi decidono di registrare loro stessi uno spot pubblicitario. Sanem ha una brillante idea, cioè quella di scegliere come tema la Regina d’Egitto, Cleopatra. Il personaggio storico è infati da sempre simbolo di fascino e bellezza.

Il ruolo di Cleopatra viene affidato a Deren. La direttrice della Fikri Harika accetta anche se fa molti capricci sul set. Nel frattempo Sanem capisce che a prendere il suo anello è stato Can, quindi escogita un modo per ricambiare lo scherzo. La ragazza sa bene che Can è molto affezionato al suo foulard.

Mentre Can è sotto la doccia, la giovane si intrufola nella casa del fotografo, e va dritta nella sua camera da letto. Dopo varie ricerche trova finalmente il foulard e lo porta via. Durante la registrazione dello spot pubblicitario, anche Can è distratto non solo dalla bellezza di Sanem, ma anche dalla ricerca del foulard.

Nel frattempo sul set si palesa sempre più il feeling che si è instaurato tra Deren e Bulut, ma non solo. Anche Deniz e Muzo sembrano aver instaurato un rapporto che va oltre la semplice amicizia. L’amore è nell’aria alla tenuta. Le riprese dello spot pubblicitario sono l’occasione per far riavvicinare ancora di più Can e Sanem.