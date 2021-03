Daydreamer anticipazioni 30 marzo: Sanem alla ricerca dell’anello perduto

By

La giovane Aydin cerca il suo anello in ogni luogo possibile, senza alcun risultato. I suoi amici si preoccupano per il suo stato di salute dopo aver assistito alle sue stranezze.

Daydreamer – le ali del sogno torna martedì 30 marzo 2021 alle 16,40 circa su Canale 5 con un nuovo entusiasmante appuntamento. Can ha sottratto l’anello di Sanem, gettando così nella disperazione la ragazza che ora lo cerca in ogni luogo. Il suo comportamento alquanto strano e anomalo suscita preoccupazione.

Il giorno dopo la festa, Sanem si rende conto di aver perso l’anello. La scrittrice si accorge della mancanza del suo prezioso monile durante una riunione; questo però non la ferma dall’interrompere i lavori per andare alla ricerca dell’oggetto perduto. Mentre il resto del gruppo continua a lavorare sul nuovo progetto, la Aydin mette sottosopra la sua casa, nella speranza di trovare il suo anello.

I primi tentativi di ricerca della scrittrice risultano vani. Nel mentre Deren fa un incontro poco piacevole con un cane che si aggira nei dintorni della tenuta. In realtà il randagio è un animale docile e buono, ma sembra avere un debole per la borsa della direttrice della Fikri Harika.

Dopo aver visto il cane all’opera con la borsa di Deren, Sanem ha un’intuizione. L’amico a quattro zampe potrebbe essere l’artefice del furto del suo anello. La ragazza decide quindi di parlare a tu per tu con il cane, invitandolo alla restituzione del suo anello. La scena viene però vista dagli amici della scrittrice, che ora pensano stia di nuovo male.

Nel frattempo Can si diverte a vedere la sua nuova socia alle prese con la ricerca del suo anello. Una sorta di caccia al tesoro che presto la porterà di nuovo da lui. Nel frattempo Emre e Leyla vivono più di un momento di crisi. La vita da impiegato va piuttosto stretta ad Emre, mentre Leyla è sempre più oberata di lavoro.

Nel frattempo i ragazzi dell’agenzia giungono alla conclusione che la nuova società di creme deve essere lanciata sul mercato. Per farsi conoscere c’è però bisogno di creare una buona campagna pubblicitaria. Ma come riuscirci senza grandi capitali da poter investire nella pubblicità?

Sanem come al solito riesce a trovare una soluzione a tutto questo. L’unica cosa da fare, infatti, è quella di creare uno spot pubblicitario valendosi solo della professionalità dei ragazzi della Fikri Harika. Nel frattempo la perfida madre di Can, Huma, prosegue con il tramare contro il figlio e la scrittrice.

Yigit continua infatti a cercare la collaborazione e l’aiuto della donna per proseguire nel suo piano di distruggere il sogno di Sanem, cioè quello della produzione di creme. Una cosa che la porterebbe lontano dalla scrittura e, quindi, da lui. Nel mentre Mekvibe pensa che Nihat non la vede più come donna.

La mamma di Sanem, infatti, si è sempre dedicata alla famiglia, tralasciando di pensare a se stessa. La vicinanza di Huma la porta a fare dei cambiamenti, ma al quartiere incominciano a domandarsi cosa le sia successo, ma soprattutto dove sia finita la Mekvibe di sempre. Il primo a non riconoscere più la moglie è proprio Nihat.