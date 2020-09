Daydreamer anticipazioni 3 ottobre: Sanem rompe le pietre di Can

Nuovo appuntamento di Daydreamer – Le ali del sogno sabato 3 ottobre alle 14,42 circa su Canale 5, tra intrighi ed immancabili colpi di scena. Con grande sorpresa di tutti Can e Sanem escono finalmente allo scoperto, dichiarando pubblicamente il loro amore. Una rivelazione che lascia basiti e attoniti molti impiegati della Fikri Harika, che non vedono di buon occhio il legame sentimentale tra Divit e la copywriter. Tra le persone che non hanno preso bene la notizia c’è anche la signorina Deren. La direttrice dell’agenzia non aveva infatti fatto mistero nei mesi scorsi di avere un debole per il suo capo. Nel mentre che i due innamorati decidono dove allocare la nuova postazione di lavoro della Aydin, succede qualcosa di inaspettato. Spostando alcuni documenti posti sulla scrivania di Divit, Sanem fa inavvertitamente cadere le pietre lunari, tanto care a Can. Nell’impatto però una delle due pietre si rompe. Un segnale negativo, insomma un cattivo presagio che però non modificherà l’umore di Can.

Can ufficializza la storia d’amore con Sanem

Dopo essere stata lasciata in malo modo da Emre, Layla non riesce proprio a ritornare al lavoro. La ragazza infatti dice a tutti di non stare bene. Un mal d’amore, che solo in pochi capiranno. Osman cerca di aiutare la sua amica in tutti i modi. Nel frattempo Ceyda e McCanon hanno un nuovo incontro con Can per confermare l’intenzione del manager di affidare la campagna pubblicitaria della sua azienda alla Fikri Harika. Un progetto molto importante, che serve molto all’agenzia per risanare i suoi conti. I tre si vedono nuovamente a cena per parlare di lavoro, ma stavolta Can porta con sé Sanem, presentandola a tutti non solo come copywiter dell’agenzia, ma anche e soprattutto come la sua fidanzata. Una notizia che non verrà presa molto bene da Ceyda.

Nuovi problemi per Can

Durante la serata accadrà però qualcosa di inaspettato. Nel locale arriva anche Enzo Fabbri. Dopo aver riconosciuto l’imprenditore italiano, il signor McCannon rivela a Can di aver avuto in passato molti problemi con quell’uomo. Sembra che Fabbri si fosse comportato in modo sleale e scorretto con la sua società, tanto da causare un danno economico di svariati milioni di dollari. Per Can e la Fikri Harika ci sono ora nuovi problemi da risolvere. Fabbri, infatti, ha mantenuto il 20% delle quote azionarie dell’agenzia. Questo potrebbe quindi rappresentare un problema per McCannon. Cosa succederà?

Il triangolo amoroso Layla-Emre-Osman

Emre non riesce proprio ad accettare la decisione di Leyla di lasciare il lavoro. Il fratello di Can va quindi nel quartiere delle Aydin. Emre chiede a Layla di tornare al lavoro. L’uomo però non ha il coraggio di dichiarare apertamente i suoi sentimenti. Durante l’accesa discussione tra i due, arriva Osman, che si dimostra pronto a difendere la donna di cui è segretamente innamorato da sempre.