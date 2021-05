Daydreamer anticipazioni 3 maggio: Can rivela ad Aziz qualcosa su Sanem

Cattive notizie per Sanem Aydin. La giovane scrittrice di Istanbul rimane sconvolta dopo aver ascoltato una conversazione tra lo smemorato Can e papà Aziz. L’appuntamento di inizio settimana con Daydremer – le ali del sogno è per lunedì 3 maggio alle 16,40 circa su Canale 5.

La figlia di Mevkibe e Nihat non si perde d’animo ed è sempre più impegnata nel far recuperare la memoria al suo fidanzato. L’incidente avuto poco prima della loro partenza per un lungo giro del mondo in barca a vela ha stravolto completamente la loro vita.

Gli amici della Fikri Harika fanno numerosi tentativi per far tornare la memoria al loro capo, ma Can si sente molto stressato. I sensi di colpa nei confronti di Sanem aumentano giorno dopo giorno. Come può non provare più niente se tra lui e la scrittrice c’è stato un grande amore?

Questa domanda tormenta non poco Can. Il giovane riesce a parlare del vuoto che c’è nel suo cuore solo con il padre Aziz. L’uomo lo rassicura dicendo che quello che l’amore per la Aydin era qualcosa di davvero unico e speciale. Una fortuna che capita una volta nella vita.

Can ammette però di non provare proprio nulla per Sanem. Anzi si stupisce per le sue stranezze e si domanda giorno dopo giorno come abbia fatto a rinunciare alla sua vita libera per lei. Nel frattempo la Aydin non perde la speranza di far ritornare la memoria all’uomo di cui si era innamorata.

Il nuovo Can non piace tanto a Sanem. A tratti ruvido e scostante, il fotografo lascia scoperte delle parti di sé che creano numerose frizioni e litigi con la scrittrice. CeyCey suggerisce alla ragazza il modo giusto per aiutare Can. La sorella di Leyla quindi decide di giocarsi il suo asso nella manica: il suo profumo.

Il primo elemento d’unione tra il fotografo e la scrittrice è infatti la rara fragranza di Sanem. La stessa che ha fatto perdere la testa a Divit il giorno del loro primo incontro nel teatro, ma che lo ha portato successivamente anche in prigione a causa di uno scontro con Enzo Fabbri.

Dopo aver spruzzato tanto profumo sul suo corpo, Sanem va a trovare Can al capanno. La giovane però rimane molto delusa nel vedere che Divit è totalmente indifferente al suo profumo. Poi però accade qualcosa che le a cambiare idea.

Per sapere cosa scopre Sanem non rimane quindi che collegarsi lunedì alle 16,40 circa su Canale 5 o in alternativa in streaming al portale web di Mediaset Play Infinity.