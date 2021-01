Daydreamer anticipazioni 29 gennaio: il consiglio di Deren a Leyla

La popolare soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno torna con un nuovo episodio venerdì 29 gennaio 2021. Gli spoiler della nuova puntata raccontano del nuovo ruolo assunto dalla signorina Deren. La donna è da sempre considerata come il personaggio più spigoloso e intransigente della Fikri Harika.

Fino ad oggi i telespettatori di Erkenci Kus (questo è il nome originario della soap opera turca prodotta da Gold Film) hanno visto una Deren spietata, distaccata e poco vicina al suo team, le cose sono cambiate. Questo cambiamento della direttrice dell’agenzia lo si vedrà proprio durante la puntata di venerdì 29 gennaio.

Mentre Sanem e Can cercano di far proseguire la loro storia d’amore, nonostante i continui tentativi di Huma di boicottare la loro relazione, un’altra coppia deve vedersela con nuovi inaspettati problemi. Osman, il fratello di Ayahan, è ormai diventato un attore molto apprezzato e conosciuto.

Da macellaio del quartiere ad attore: un’escalation professionale non da poco, dovuta grazie alla partecipazione (del tutto casuale) ad uno shooting fotografico della Fikri Harika. Il giovane macellaio del quartiere era sul set, in realtà, per proporre il suo catering. Ma come si diceva nel film Forrest Gamp “la vita è come una scatola di cioccolattini, non sai mai cosa ti capita“.

Così è stato anche per Osman che quel giorno, oltre ad essere apprezzato per le sue prelibatezze culinarie, fu notato anche dagli addetti ai lavoro per la sua bellezza. Nel giro di poco tempo, quindi, l’ormai ex macellaio del quartiere è diventato un idolo, inseguito da numerose fan.

Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che si focalizza la narrazione del prossimo episodio di Daydreamer – Le ali del sogno. La signorina Deren mette in guardia Leyla circa le conseguenze negative che l’ormai accresciuta popolarità di Osman può avere nella loro relazione. Ma non sarà certo questo il motivo della separazione tra i due.

Le sorelle maggiori, si sa, assumono sempre il ruolo di confidenti e guide per i fratelli minori. Stessa cosa accade tra Leyla e Sanem. Quest’ultima si confida e si sfoga continuamente con la sorella maggiore, nella speranza di potersi chiarire le idee e trovare una soluzione ai suoi problemi.

Lei e Can continuano a lavorare insieme al progetto del libro di cucina di Polen. Divit vuole che la copywriter torni a far parte dell’agenzia pubblicitaria, non solo perché Sanem è davvero molto brava nel suo lavoro, ma anche perché vorrebbe averla sempre vicino a se. La gelosia per Yigit cresce di giorno in giorno.

Can, infatti, non crede alle promesse e ai buoni propositi di Yigit nei confronti di Sanem. Il fotografo ritiene che il fratello di Polen non solo ci stia provando con la Aydin, ormai tornata ad essere la sua fidanzata, ma anche non realmente interessato alla pubblicazione del libro di Sanem.