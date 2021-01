Daydreamer anticipazioni: Sanem si scontra con Polen

Durante il workshop culinario, Can capisce quanto ancora tiene a Sanem, quindi decide di portarla via da Istanbul, obbligandola al dialogo e al chiarimento.

Daydreamer – Le ali del sogno torna con un doppio appuntamento martedì 26 gennaio 2021 su Canale 5. Mediaset ha voluto infatti fare un regalo alle fan della popolare dizi turca, che verrà trasmessa sia nella fascia pomeridiana, dopo il talent show Amici di Maria De Filippi, dalle 16,30 circa, sia in prime time, subito dopo Striscia la Notizia.

Stando alle anticipazioni nell’episodio numero 105 Polen convince Can a seguire un workshop culinario. Anche se controvoglia, il fotografo accetta di fare questa esperienza insieme alla sua ex fidanzata. Quest’ultima, supportata da Huma, cerca in tutti i modi di far breccia nel cuore del su ex.

I piani di Polen, però, sono messi in crisi da suo fratello Yigit, che propone a Sanem di partecipare allo stesso workshop culinario. Le due coppie si ritrovano quindi faccia a faccia. Equivocando le domande e le parole dello chef, Can e Sanem si lasciano andare a delle riflessioni circa la fine della loro relazione.

Più che un workshop di cucina, sembra di stare dallo psicoanalista. Lo chef, infatti, seguendo la commedia degli equivoci, offre pure dei suggerimenti alla ormai ex coppia. Durante la preparazione dei vari piatti, Sanem ha l’occasione di prendersi qualche piccola rivincita su Polen, fino al punto di gettarle dell’acqua in faccia.

Nell’episodio numero 106, che sarà messo in onda dalle 21,37 circa sulla rete ammiraglia Mediaset, Can, dopo aver sequestrato la giovane Aydin, si reca insieme a quest’ultima nella casa in montagna. Un luogo incantevole sperduto tra boschi e metri di neve. Lo scopo di Divit è quello di cercare di trovare un punto d’incontro con la copywriter, ma quest’ultima non sembra proprio disposta a dialogare.

Nell’episodio 107 Can e Sanem continuano a rimanere nella casa in montagna. La sorella di Leyla tira fuori tutto il risentimento e la rabbia che prova nei confronti del giovane fotografo, fino al punto che gli getterà contro frutta e verdura. Durante la permanenza al rifugio, Can riceve la telefonata di Polen, preoccupata per il gesto folle di Can.

Dopo aver fatto pace e chiariti, Can e Sanem tornano ad Istanbul a causa di un presunto improvviso malore di Huma. In realtà la donna non sta male, anzi. La perfida ex moglie di Aziz è sempre pronta ad elaborare nuovi piani per boicottare il riavvicinamento di Can e Sanem. Lei vuole solo una donna accanto a suo figlio: Polen.

Nell’episodio 108, Can e Cey Cey si ritrovano per la prima volta insieme al ristorante. Entrambi soffrono pene d’amore. Durante la cena, Can ammette di essere ancora innamorato follemente di Sanem. Cey Cey cerca in tutti i modi di convincere Divit a non partire per i Balcani, ma lui tergiversa, complice anche un confronto corpo a corpo con tre bulli.