Daydreamer anticipazioni 28 gennaio: Can sempre più geloso di Yigit

Dopo aver fatto pace, Can e Sanem continuano a lavorare insieme al progetto editoriale del libro di cucina di Polen. Il fotografo, però, non riesce a nascondere la gelosia nei confronti di Yigit.

Daydreamer – Le ali del sogno torna con un nuovo episodio giovedì 28 gennaio 2021 alle 16,38 circa, subito dopo l’appuntamento giornaliero con Amici e il Grande Fratello Vip. La storia d’amore di Can e Sanem continua a far sognare, anche se per la giovane copywriter non è facile gestire l’antagonismo creatosi tra Divit e Yigit.

Per Can, ormai, non ci sono più dubbi sul fatto che il suo cuore appartiene solo e soltanto ad una persona: Sanem. L’unica persona che sembra non voler vedere e accettare l’amore tra i due è Huma. L’ex moglie di Aziz infatti desidera che il figlio ritorni insieme alla bella, ricca e talentuosa Polen.

L’ex fidanzata di Can sa bene che per lei ormai non ci sono più speranze ma, spronata dalla mamma del fotografo, cerca di mettere in difficoltà Sanem, sottolineando il forte legame che l’ha unita per anni a Divit. Nel frattempo anche il fratello Yigit fa in modo di creare tutte le occasioni possibili per allontanare Can e Sanem.

La giovane Aydin ormai sembra non voler più ritornare a lavorare per la Fikri Harika. Il lavoro come editor alla casa editrice di Yigit le piace e l’appassiona molto. Can vuole invece che Sanem ritorni a lavorare per lui. La gelosia lo porta a vedere in negativo il fratello di Polen.

Per Sanem non è quindi facile portare avanti il suo sogno, cioè quello di scrivere il suo libro. Nel frattempo la giovane dimostra tutta la sua abilità editoriale nella progettazione del libro di cucina di Polen. A questo progetto contribuisce anche Can, che cura tutta la parte fotografica.

Can e Sanem continuano a lavorare insieme, ma per aziende diverse. Divit cerca a più riprese di convincere la fidanzata a tornare alla Fikri Harika, ma quest’ultima vuole la sua indipendenza. Seppur a fin di bene e per amore, il fotografo desidera avere sempre sotto il suo controllo e vicino a sé la sua fidanzata.

Un desiderio che però non tiene conto delle aspirazioni, velleità e abilità della Aydin, la quale invece sembra proprio aver finalmente preso la sua vita nelle sue mani. Pronta, ormai, a spiccare il volo e farsi conoscere dal mondo per le sue grandi qualità professionali. Can non vede ancora il cambiamento in atto che sta vivendo Sanem.

Per sapere come andrà a finire non rimane che collegarsi giovedì 28 gennaio alle 16,40 circa su Canale 5. Per chi non potesse guardare la puntata, potrà farlo con comodo in un altro momento, collegandosi al sito Mediaset Play.