Daydreamer anticipazioni 27 gennaio: Can e Sanem fanno pace

Dopo aver ammesso di provare ancora amore l’uno per l’altro, Can e Sanem passano la notte insieme al rifugio in campagna del fotografo, raccontando una serie di bugie a mamma Mevkibe.

La soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno torna con un nuovo imperdibile appuntamento mercoledì 27 gennaio 2021 alle 16,45 circa fino alle 17,10. Mediaset ha infatti modificato ancora una volta il palinsesto della rete ammiraglia, optando per la messa in onda della dizi turca dal lunedì al venerdì in fascia pomeridiana prima di Pomeriggio Cinque. In aggiunta e per la gioia delle numerose fan, la soap sarà trasmessa in prime time anche il martedì sera.

Stando agli spoiler nella puntata prevista per il 27 gennaio, Can Divit (impersonato dall’affascinante attore turco Can Yaman), dopo aver fatto uno shooting fotografico per il nuovo libro di cucina di Polen, prende una decisione sorprendente. Gli accordi tra i due prevedevano infatti che Can subito dopo lo shooting avrebbe preso un volo con destinazione Balcani.

Can non riesce a far finta di niente. Non può negare a se stesso i sentimenti d’amore che ancora prova nei confronti di Sanem. Lei però sembra molto proiettata nel suo nuovo lavoro alla casa editrice di Yigit. Per cercare di fare chiarezza nel suo cuore e nella sua mente, il fotografo decide di non partire per i Balcani.

Can comunica a Polen di voler stare da solo nel suo rifugio segreto, cioè il capanno in campagna. Appena Sanem scopre la decisione di Can di rimanere ad Istanbul, si rifiuta di seguire Yigit nel loro programmato viaggio di lavoro. La Aydin non ha dubbi su dove andare. La copywriter fa una sorpresa a Divit, raggiungendolo al capanno.

Can e Sanem passano quindi la notte insieme. Prima di lasciarsi andare alla gioia della rinnovata serenità e felicità con Can, la copywriter deve risolvere un altro problema, cioè quello della mamma Mevkibe. La donna, infatti, è convinta che la figlia stia facendo il suo viaggio di lavoro insieme a Yigit. Quest’ultimo è segretamente innamorato della scrittrice e cerca di aiutare in tutti i modi Polen per dividere Can e la giovane Aydin.

Sanem inventa mille scuse alla madre, che alla fine, anche se con qualche riserva, crede alla ragazza. Nella cultura e nelle tradizioni del quartiere di Sanem, infatti, una ragazza non potrebbe mai passare una notte fuori casa con il suo fidanzato. Sanem, però, incarna quel dualismo e quella contraddizione culturale insiti nella società turca, divisa tra tradizione e modernità.

