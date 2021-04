Daydreamer anticipazioni 28 aprile, il padre di Sanem sta male

Mevkibe è intenzionata a far ritornare la memoria al genero, ma durante la cena organizzata a casa Aydin, Nihat beve per sbaglio la pozione magica destinata a Can.

La soap opera turca Daydreamer – le ali del sogno torna mercoledì 28 aprile 2021 alle 16,40 circa su Canale 5 con un nuovo appuntamento. Le anticipazioni rivelano che Can va a cena a casa degli Aydin al quartiere, ma a movimentare la serata ci pensa Nihat.

La storia d’amore di Can Divit e Sanem Aydin continua ad appassionare e a tenere incollati al teleschermo milioni di spettatori puntata dopo puntata. Dopo aver assistito all’incidente automobilistico e alla conseguente perdita di memoria di Can, le fan della soap stanno in apprensione per il loro beniamino.

A preoccuparsi della salute e dell’amnesia di Can sono anche Mevkibe e Nihat. I suoceri del fotografo si sentono responsabili in qualche modo di ciò che è capitato al fidanzato della figlia. Se non fossero stati così intransigenti e avessero acconsentito al viaggio della coppia, tutto questo probabilmente non sarebbe accaduto.

Per aiutare il genero a recuperare la memoria Mevkibe prepara una pozione magica da far bere a Can. Una bevanda che stando alle parole dell’erborista ha del miracoloso. Fatta con erbe molto speciali e ricercate dalle proprietà straordinarie per far ritornare la memoria.

Durante la cena Can si sente molto a disagio. Percepisce i sensi di colpa dei suoceri, ma tutto il pressing che ha intorno per il recupero dei suoi ricordi lo sottopone ad uno stress smisurato. A fine cena, Mevkibe prepara il tè per i commensali.

La donna è però intenzionata a far bere la bevanda speciale preparata per Can, quindi la mette in un bicchiere a parte. Come sempre accade però nella commedia degli equivoci, qualcosa non va nel verso giusto. Mentre Mevkibe si allontana un attimo alla cucina, Nihat assetato, vede la bevanda sul tavolo e la beve d’un fiato.

Nel giro di poco tempo gli Aydin assistono ad un cambiamento nell’uomo. Il padre di Sanem infatti incomincia a fare la telecronaca di una vecchia partita di calcio per poi collassare. Mevkibe, Sanem e Leyla capiscono che la bevanda preparata per Can in realtà è finita a Nihat.

Il padre di Sanem viene subito trasportato in ospedale, mentre Can è sempre più sorpreso dalla famiglia Aydin. Si domanda ancora una volta come sia stato possibile essersi innamorato di Sanem. Per conoscere il sequel della narrazione non rimane che seguire la puntata di mercoledì 27 aprile.

Per chi non potesse seguire il prossimo appuntamento di Daydreamer, lo può fare comodamente in streaming collegandosi al portale web Mediaset Play Infinity.