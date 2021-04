Daydreamer anticipazioni 27 aprile: Can e Sanem sempre più lontani

Mentre Sanem cerca disperatamente di far ritornare la memoria a Can, aumenta la distanza tra i due. Mevkibe prepara una pozione magica da far bere al fotografo.

Daydreamer – le ali del sogno torna martedì 27 aprile 2021 alle 16,40 circa su Canale 5 con un nuovo episodio. La programmazione della popolare serie tv turca prosegue quindi in daytime; unica eccezione è stato l’appuntamento serale di mercoledì 14 aprile 2021.

Dopo l’incidente automobilistico, mentre Sanem riesce a cavarsela con qualche trauma e ferite guaribili in pochi giorni, cosa diversa è per Can. Il fotografo infatti, uscito dal coma è tornato alla sua vita di prima. L’uomo però deve fare i conti con un’amnesia che lo ha portato a dimenticare il passato più recente.

Can ha completamente cancellato dalla sua memoria la Aydin. Com’è possibile? Come può una persona che ama tanto, cancellare del tutto la persona più importante della sua vita? Questo è il quesito che si pongono i telespettatori, ma soprattutto la giovane scrittrice.

Sanem fa di tutto per aiutare Can a ricordare. Ogni suo tentativo però fallisce. Tra i due ex amanti c’è ormai una distanza siderale, mentre in Can crescono i sensi di colpa. Si, il fotografo, infatti, comprende quanto male stia facendo alla sua compagna.

Essere ritornati alla sede originaria della Fikri Harika, indossare gli outfit di un tempo così come servire il tè a Divit, sembrano tutti stratagemmi inutili. Anche la madre di Sanem cerca di aiutare la figlia a far ritornare la memoria a Can, preparando una bevanda con erbe dalla proprietà straordinaria.

Far bere la pozione magica a Can è però un’impresa. Inizialmente ci proveranno CeyCey, Muzo e Sanem in ufficio. Ma Can rifiuta con decisione il tè servito dai suoi amici. Ancora una volta arriva in soccorso della figlia, Mevkibe, che invita Divit a cena a casa Aydin.

Dopo qualche esitazione, Can accetta l’invito. Dei coniugi Aydin lui non ha proprio alcun ricordo, ma segue comunque il consiglio di Sanem di accettare l’invito della madre. Durante la cena al fotografo sono serviti tutti cibi contenenti molto fosforo.

A fine cena, Mevkibe prepara il tè, predisponendo un bicchiere speciale per Can. La donna ha messo al posto della popolare bevanda turca, la pozione magica preparata con le erbe miracolose. Per sapere se Can riesce a bere l’intruglio di Mevkibe non rimane che collegarsi martedì alle 16,40 circa su Canale 5.

Per chi non potesse seguire la puntata di Daydreamer – le ali del sogno in prima tv, può farlo successivamente in streaming. Sul portale di Mediaset Play Infinity si trovano tutte le puntate della soap opera con protagonista Can Yaman e Demet Ozdemir.