Daydreamer anticipazioni 26 aprile: Sanem cambia look per amore di Can

Per far ritornare la memoria a Can, Sanem ricrea le stesse situazioni e dinamiche di un tempo. I ragazzi ritornano a lavorare alla Fikri Harika, la Aydin cambia look e litiga con Deren.

Can Yaman e Demet Ozdemir tornano ad indossare i panni di Can Divit e Sanem Aydin in Daydreamer – le ali del sogno lunedì 26 aprile 2021 alle 16,40 circa su Canale 5. Gli spoiler del nuovo episodio rivelano che gli amici della Fikri Harika ritornano al passato per amore del loro capo.

Sanem si impegna come non mai per far ritornare la memoria al suo fidanzato. La ragazza giunge alla conclusione che forse se Can ritornasse a vivere gli stessi luoghi e le stesse dinamiche avvenute prima della sua partenza da Istanbul, potrebbe ritornare a ricordare e colmare così i vuoti della sua memoria.

Dopo aver affittato nuovamente i locali della vecchia agenzia, i ragazzi si trasferiscono nella sede originaria della FIkri Harika. Can torna a dirigere la società, mentre Sanem continua a fare la copywriter. Ogni tentativo per far recuperare la memoria di Divit sembra però fallire. A nulla serve il cambio di look della scrittrice, che ora torna ad indossare gli outfit di una volta.

La ragazza spera anche in qualche dejà vu, portando continuamente il tè a Can. Ma ormai anche quella bevanda per il fotografo ha un sapore amaro ed è privo di significato. Nel frattempo Mevkibe si sente molto in colpa per quanto accaduto al fidanzato della figlia, quindi decide di fare qualcosa per fargli tornare la memoria.

Nel frattempo Can non riesce ancora a capire come e perché abbia accettato di lasciare la sua vita libera, fatta di viaggi e avventure, per gestire la società del padre. Il padre Aziz gli spiega che tutto è iniziato dalla sua malattia polmonare, che lo costrinse ad allontanarsi da Istanbul e dagli affari per un lungo periodo.

Insieme a Deren, Sanem decide di ricreare le stesse dinamiche di un tempo. Quelle in cui la direttrice dell’agenzia trattava male la giovane copywriter chiamandola ‘l’altra’. Ma anche questo sembra non sortire alcun effetto nella memoria di Divit. Anzi l’uomo sembra essere molto stressato da tutti questi tentativi, che lui vede come stranezze dei suoi amici.

Sollecitata da un’amica, Mevkibe si procura tutte le erbe necessarie per preparare una pozione che sembra avere del miracoloso per far ritornare la memoria. Anche la donna è intenzionata, come la figlia, a far ritornare la memoria al fotografo. Una volta preparata la bevanda miracolosa, il problema che si presenta è quello di come si può farla bere a Can.

Per conoscere il sequel della narrazione di Daydreamer – le ali del sogno non rimane quindi che vedere l’episodio di lunedì 26 aprile 2021 alle 16,40 sulla rete ammiraglia Mediaset. In alternativa, è possibile rivedere in streaming tutti gli episodi della soap opera turca, collegandosi al portale web Mediaset Play.