Daydreamer anticipazioni 25 marzo: Can scopre una sconcertante verità

Mentre Emre prosegue a fatica il lavoro all’autosalone, la scrittrice riceve l’inaspettato aiuto dei suoi amici per la produzione delle creme. L’investigatore mette al corrente Can di alcune novità su Yigit.

Daydreamer – Le ali del sogno torna giovedì 25 marzo 2021 con un nuovo emozionante appuntamento alle 16,40 circa su Canale 5. Il nuovo episodio della popolare soap opera turca rivela che mentre Emre incontra le prime difficoltà nel lavorare all’autosalone, Sanem e Can sono più che intenzionati a scoprire la verità su Cemal.

Alla fattoria Mihriban se la prende con i ragazzi. La donna è molto amata e stimata nella sua comunità e non le era mai successo di essere condotta alla stazione di polizia. Lei ha avuto piena fiducia nei ragazzi e ora pretende dei chiarimenti. Muzo chiama Sanem dicendo che la donna li sta interrogando tutti, temendo che loro non si stiano prendendo adeguatamente cura della tenuta.

Mihriban propone di fare il patto dell’amicizia, una sorta di promessa di reciproca lealtà e rispetto per la natura, oltre naturalmente che rinnovata fratellanza. Un gesto molto bello a cui partecipano anche Can, Sanem e Aziz. Nel frattempo all’autosalone Emre viene riconosciuto da un suo vecchio cliente.

Dopo l’iniziale imbarazzo il figlio di Aziz ammette di non navigare in buone acque e di aver bisogno di lavorare. Finito con il patto di amicizia di Mihriban, i ragazzi si riuniscono per decidere cosa fare con le creme. Considerati gli ordinativi ricevuti, occorre mettersi al lavoro per la produzione delle stesse, ma Sanem da sola non ce la può fare.

Aziz e gli altri decidono quindi di aiutarla. Il gesto commuove non poco la scrittrice. Vedere tutti i suoi amici all’opera, impegnati come non mai per aiutarla riempie il cuore di gioia e fiducia la giovane Aydin, che ora confida molto nella riuscita del suo progetto. Finita l’operazione Can si rilassa facendo una nuotata nella piscina di casa sua.

Sanem si accorge della scena ad alto tasso di seduzione e rimane folgorata. Prima che il fotografo si accorgesse della sua presenza, la scrittrice riesce a dileguarsi. Uscito dalla piscina, Divit riceve una telefonata dall’investigatore, che gli comunica di aver visto parlare Yigit a pranzo con una donna.

Il nome della misteriosa donna con cui sta complottando l’editore corrisponde a quello di Huma, la mamma di Can. Per il fotografo è un duro colpo. Il risentimento nei confronti della madre ritorna a crescere, quindi adesso pretende da lei delle spiegazioni. Il figlio di Aziz chiama la madre, chiedendole un incontro immediato.

Per sapere come prosegue la narrazione di Daydreamer – Le ali del sogno non rimane che collegarsi giovedì 25 marzo alle 16,40 circa sulla rete ammiraglia del Biscione. In alternativa è possibile rivedere la puntata in streaming sulla piattaforma digitale Mediaset Play.