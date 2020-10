Daydreamer anticipazioni 24 ottobre: arriva la madre di Can

Un nuovo doppio appuntamento ci aspetta sabato 24 ottobre dalle 14,45 circa su Canale 5 con la soap opera turca Daydreamer – le ali del sogno. Gli spoiler rivelano che un nuovo inaspettato colpo di scena scuoterà le vite dei due protagonisti della narrazione, Can Divit e Sanem Aydin. Una donna misteriosa, molto elegante ed altezzosa, arriva nel quartiere della giovane fidanzata del fotografo. La signora sembra interessata a fare degli investimenti immobiliari nel quartiere. I suoi modi così affettati e molto snob la portano ad avare i primi contrasti con Mekvibe. In realtà nessuno sa che quella è la mamma di Can, andata appositamente nel quartiere per prendere informazioni sulla nuova fidanzata del figlio. Un nuovo problema quindi per il fotografo, che da molti anni non ha più rapporti con sua madre. La donna, infatti, quando Emre e Can erano piccoli, lasciò Aziz, portando con sé il figlio più piccolo. I due fratelli quindi furono costretti a separarsi.

La presentazione di Sanem è un successo

Nel frattempo i problemi tra i genitori di Sanem e Leyla continuano a preoccupare le due ragazze. Ma questa però non è l’unica cosa che inquieta la giovane copywriter, infatti ad attenderla c’è la presentazione della campagna pubblicitaria della Redomode. Come sempre, però, la Aydin riuscirà a trovare le parole giuste per rappresentare al meglio il lavoro fatto dalla Fikri Harika per il signor McKennon. Per festeggiare il successo ottenuto, Deren propone di organizzare un party a casa di Can. Ovviamente il fotografo non si tira indietro ed ospita a casa sua tutti i suoi dipendenti.

Can rivede la madre

Durante la serata però succede qualcosa di inaspettato. Un evento che è destinato irrimediabilmente a cambiare gli eventi e segnare profondamente il sequel della narrazione, così come la vita dei due protagonisti della soap. La madre di Can ed Emre torna a casa senza alcun preavviso. Ad aprirle la porta è proprio Sanem, ignara però dell’identità della donna. Divit non prende molto bene l’arrivo di sua madre. Il giovane fotografo non ha mai accettato la decisione della donna di lasciare la Turchia per trasferirsi all’estero dopo la separazione da Aziz. Una lontananza che ha alimentato e nutrito giorno dopo giorno il dissapore e l’acrimonia nei suoi confronti.

Can capisce le reali intenzioni di Huma

Mentre Huma fa conoscenza con tutti il team di lavoro della Fikri Harika presente alla festa, Can e Sanem si recano al rifugio segreto del fotografo. Durante la loro conversazione Can capisce che l’arrivo della madre non è casuale. Secondo Divit infatti la madre sarà ritornata ad Istanbul sollecitata dalla notizia che lui e la Aydin avessero iniziato una relazione.