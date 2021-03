Daydreamer anticipazioni 24 marzo: Sanem aggredita e distrutta

Mentre Sanem si dispera, Can cerca di trovare una soluzione alle accuse mosse contro la profumiera. Nel frattempo Cemal e Yigit decidono di far spaventare bene la scrittrice e i suoi amici.

La soap opera Daydreamer – Le ali del sogno torna mercoledì 24 marzo 2021 alle 16,40 circa con un nuovo imperdibile appuntamento. Gli spoiler annunciano che Sanem è distrutta dalla notizia che potrebbe non poter più produrre le sue creme, mentre Cemal si impossessa del suo marchio.

Dopo essere tornati alla tenuta, Can e Sanem apprendono da Deren e Bulut quanto accaduto nelle ore precedenti. Deren sostiene che se avessero registrato il marchio ed il brevetto delle creme tutto questo non sarebbe accaduto. La donna se la prende anche con Bulut, reo di aver venduto i prodotti a persone che non conosceva.

Sanem è disperata. La ragazza quindi si reca nel suo rifugio dove prepara le sue creme e trova tutto in disordine. Can la segue e la rassicura circa la risoluzione del problema. Can si affida ancora una volta al fidato amico Metin per trovare una soluzione al problema. Nel frattempo Bulut racconta a Yigit quanto accaduto.

Sia Can che Sanem raccontano a Emre e Leyla di essersi riconciliati. I due ragazzi sono riusciti finalmente a buttarsi alle spalle il passato, quindi superare gli ostacoli che li aveva tenuti lontani fino a quel momento. Nel frattempo Mihriban e Aziz si recano dall’uomo che ha denunciato Sanem.

Lui non sente ragioni e gli comunica che si rivedranno in tribunale. Successivamente Cemal si incontra con Yigit e gli dice che contro Sanem e i suoi amici ci vuole un’azione di forza. I due quindi elaborano un nuovo piano per spaventare bene i ragazzi della Fikri Harika. Nel mentre, Huma scopre che Emre e Leyla vogliono avere un figlio.

La donna però non sembra per niente disposta a diventare nonna, quindi comunica al figlio la cosa. Emre si dispiace per questa presa di posizione della madre e la rassicura dicendole che quella con Leyla è solo un’idea. La giornata volge alla fine, mentre Can prosegue con la lettura del libro di Sanem, la scrittrice scrive nuove pagine del suo nuovo libro.

La vena creativa di Sanem è tornata grazie alla ritrovata serenità ottenuta dopo il confronto con Can. Prima di andare a letto, la giovane prepara un piccolo regalo per Divit con della carta colorata confeziona una piccola barca, nella speranza che questa possa consolarlo. La giovane quindi mette il regalo in una scatola regalo e lo lascio sull’uscio della porta di casa di Can.

Rincasato, Can si accorge del cofanetto e della lettera di Sanem. Ovviamente si compiace ancora una volta del pensiero, ma soprattutto della grande sensibilità che la scrittrice dimostra in ogni occasione. Una perla rara di cui si è perdutamente innamorato.