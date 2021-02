Daydreamer anticipazioni 24 febbraio: Sanem delusa dal ‘nuovo’ Can

La scrittrice confida alla sorella di essere rimasta molto delusa dal comportamento del suo ex fidanzato durante il loro incontro. Anche Can confida al fratello le sue emozioni.

La soap opera turca con protagonista Can Yaman, Daydreamer – le ali del sogno, torna mercoledì 24 febbraio con un nuovo imperdibile appuntamento sempre alle 16,40 circa su Canale 5. Nel corso del nuovo appuntamento sia Can che Sanem rivelano ai rispettivi fratelli e sorelle le prime impressioni dopo il loro incontro.

Una giornata molto complicata per Sanem, che all’improvviso viene catapultata nel passato. L’improvviso arrivo di Can nella sua vita, toglie alla ragazza tutte le certezze create a fatica fino a quel momento. Dopo il malore di Aziz, la scrittrice offre ospitalità al suo ex capo fino alla sua completa guarigione.

L’improvviso malore del padre porta Can a confrontarsi con le sue responsabilità, quindi decide di rimanere ad Istanbul ino a quando il padre non si sarà del tutto ripreso. Nel frattempo, Can e Sanem avranno modo di incontrarsi nuovamente. O meglio scontrarsi. I due, infatti, hanno molte cose in sospeso.

Nel frattempo Emre e Leyla raggiungono la tenuta per salutare Aziz. Il papà dei due ragazzi Divit è felice di salutare la sua nuova nuora. Non avrebbe potuto chieder di meglio per il figlio: Leyla infatti è una ragazza adorabile, buona e generosa. Aziz si augura che presto anche Can possa vivere la stessa felicità del fratello.

Sanem, soffocata da tutti quei discorsi, decide di fare una passeggiata. Nel giro di poco viene raggiunta dalla sorella, che comprende pienamente il suo stato d’animo. Sanem apre il suo cuore alla sorella rivelando le sue prime impressioni circa l’incontro con Can. La prima impressione avuta dalla scrittrice è che il suo ex fidanzato sia stato molto freddo.

Anche Can confida la stessa cosa ad Emre. Per il fotografo la cosa importante è dimostrare a tutti i costi a Sanem che non è stato lui a gettare nel fuoco il suo diario. Riconquistare la fiducia della ragazza è la sua priorità. Grazie ai piani di Remide, Aziz, CeyCey, Muzo, e Deren i due ex fidanzati avranno più di un’occasione per ritrovarsi.

Nel frattempo sia Leyla che Emre avvisano le rispettive madri del ritorno di Aziz e della situazione che si è venuta a creare alla tenuta. La mamma di Sanem è molto preoccupata per il ritorno di Can. Insieme a Nihat decidono quindi di andare a trovare la figlia, conoscere Aziz ma soprattutto parlare chiaramente con il fotografo affinché non faccia più star male la loro figliola.

Per conoscere il sequel della narrazione non rimane che collegarsi mercoledì 24 alle 16,40 circa sulla rete ammiraglia del Biscione, oppure collegarsi in streaming al sito Mediaset Play.