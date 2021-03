Daydreamer anticipazioni 23 marzo: Sanem nei guai, Bulut sorprende tutti

Con grande sorpresa di tutti, si scopre che Bulut in realtà è un abile avvocato, che riesce a far scarcerare Deren e gli altri. Per Sanem, però, la situazione si complica.

Daydreamer – Le ali del sogno torna con un nuovo imperdibile appuntamento martedì 23 marzo 2021 alle 16,40 circa su Canale 5. Le cose sono destinate a complicarsi per la giovane scrittrice, che ora deve vedersela con delle accuse molto gravi, ma soprattutto deve tirar fuori di galera i suoi più cari amici.

Le anticipazioni della soap opera turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir rivelano che dopo essere ritornati alla tenuta, Can e Sanem fanno un’amara constatazione. CeyCey, Deniz, Muzo e Deren sono stati infatti prelevati dalle forze dell’ordine e portati in caserma, con accusa di produzione illegale di creme.

Dietro tutto questo c’è ancora una volta lo zampino del perfido Yigit, che non ha mai perso la speranza di avere solo per sé la bella e talentuosa scrittrice. L’editore, infatti, si è messo d’accordo con un uomo, convincendolo, dietro lauto pagamento, a sporgere denuncia contro la Aydin a causa di alcune allergie sopraggiunte dopo l’utilizzo delle sue creme.

Un’accusa non solo falsa ma anche infamante. Sanem infatti sa bene con quanto amore, ma soprattutto con quanta cura e attenzione ha preparato le sue creme, testandole prima di metterle in commercio. Ad essere portati alla stazione di polizia sono anche Mihriban e Aziz. La proprietaria della tenuta è molto adirata, e si sfuria contro il capo del commissariato, che si scopre essere un suo vecchio conoscente.

Sempre al commissariato di polizia la donna ed il padre di Can scoprono che Bulut in realtà è un abile avvocato. Grazie alla sua arguzia, il giovane riesce a mettere insieme in brevissimo tempo tutte le prove necessarie per dimostrare l’innocenza di Sanem e dei suoi amici.

Bulut, infatti, dimostra che le creme sono state tutte testate. Ma anche che Sanem aveva ricevuto ordini da svariati clienti, molto prima che Cemal iniziasse la sua produzione con un altro marchio. Il commissario di Polizia si convince della bontà delle prove portate quindi dispone la scarcerazione di Deren, Muzo, CeyCey e Deniz.

Nel frattempo anche Huma e Mekvibe si recano alla stazione di polizia per verificare se Can e Sanem sono insieme agli altri amici. Le due donne tirano un sospiro di sollievo quando scoprono che i due ragazzi non sono con loro. Per sapere il sequel della narrazione non rimane che collegarsi martedì 23 marzo alle 16,40 circa su Canale 5.

In alternativa, per chi non potesse assistere alla puntata, lo potrà fare in streaming collegandosi alla piattaforma digitale di Mediaset Play. Sempre sulla stessa piattaforma si trova anche l’altra popolare soap con protagonista Can Yaman, Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.