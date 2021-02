Daydreamer anticipazioni 23 febbraio: Sanem e Aziz diventano soci

Daydreamer – Le ali del sogno torna con un nuovo appuntamento martedì 23 febbraio 2021 alle 16,40 circa su Canale 5. Le strade di Sanem e Can sono destinate a incrociarsi nuovamente. Stavolta però ad aiutarli ad avvicinarsi saranno anche i loro amici, zia Remide e papà Aziz.

Le anticipazioni rivelano che mentre Sanem, Muzo e CeyCey fanno colazione, la signorina Deren cerca di raggiungere la tenuta. La donna, sempre molto chic, non ha stavolta indossato l’abbigliamento giusto per raggiungere il nuovo posto di lavoro. Appena saputo dell’acquisto della Fikri Harika da parte dei suoi ex colleghi, Deren, infatti si è dimessa dal suo nuovo lavoro per sposare il nuovo progetto dell’agenzia.

Nel frattempo anche zia Remide e Aziz si vedono a colazione. Lui le annuncia di aver venduto l’agenzia ad un prezzo modesto, sorprendendo non poco l’anziana donna. Remide è infatti sconvolta, perché sa bene quanto sia stata importante l’agenzia per Aziz e quanto impegno abbia messo per crearla.

Remide e Aziz poi salgono in macchina perché sono molto curiosi di conoscere i nuovi proprietari dell’agenzia. Durante il viaggio, Aziz viene contattato da Can che gli comunica di essere in procinto di arrivare a Istanbul. L’uomo è felice come non mai. Dopo essere arrivati alla tenuta, zia Remide e Aziz scoprono che la nuova proprietaria dell’agenzia è Sanem.

Dopo un breve incontro, la scrittrice spiega loro che in realtà ha dato il suo consenso solo per far piacere a Cey Cey e Fikri Harika, ma che in realtà non desidera avere un ruolo attivo nell’agenzia. Oltre a Sanem, i nuovi soci della Fikri Harika sono anche gli amici dell’ex copywriter, ciascuno con l’1% delle quote.

Aziz è entusiasta della cosa e decide di unirsi a loro e diventare anche lui un nuovo socio dell’agenzia. Sanem è sorpresa, ma alla fine accetta di vendere parte delle sue quote societarie al suo ex capo. Nel mentre Aziz riceve la telefonata di Can e gli fornisce l’indirizzo esatto della tenuta. L’uomo però non dice al figlio che quella è casa di Sanem.

Dopo la telefonata tra Aziz e Can, Sanem decide di lasciare i suoi ospiti e fare una passeggiata. Nel frattempo Can arriva alla tenuta ed incontra i suoi ex dipendenti. Frastornato, chiede spiegazioni e Muzo gli dice che quella è casa di Sanem. Il fotografo si sente molto a disagio e decide quindi di andare via.

Per sapere come andrà a finire, non rimane che collegarsi martedì alle 16,40 su Canale 5 oppure sul sito Mediaset Play.