Daydreamer anticipazioni 23 aprile: Can cancella Sanem dai suoi ricordi

Dopo l’incidente in auto, Can passa un lungo periodo in coma. Al suo risveglio però il fotografo riconosce tutti tranne Sanem.

La popolare soap opera Daydreamer – le ali del sogno torna con un nuovo imperdibile appuntamento venerdì 23 aprile alle 16,40 circa su Canale 5. L’ultimo episodio settimanale è ad alto tasso adrenalinico, destinato ad emozionare e catalizzare l’attenzione del pubblico televisivo.

Prima di giungere a casa Aydin per salutare Nihat e Mevkibe, Can e Sanem hanno un brutto incidente. La loro auto viene travolta da un camion. La situazione clinica del fotografo appare si da subito molto grave. Divit finisce in coma, mentre Sanem riesce a cavarsela solo con qualche medicazione.

Mentre Can è in ospedale, la scrittrice lo va a trovare ogni giorno. I medici mettono la famiglia davanti alla possibilità che il giovane possa risvegliarsi con dei danni cerebrali, al momento non quantificabili. Il giorno tanto atteso finalmente arriva. Can si risveglia e riconosce sin da subito la madre Huma, il fratello Emre e ovviamente papà Aziz.

Cosa succede invece con Sanem? Gli spoiler delle puntate turche della popolare soap opera annunciano che l’unica persona che Can ha rimosso dalla sua memoria è proprio la giovane Aydin. Divit non riesce proprio a ricordare nulla di lei, tanto che la scambia per una dottoressa.

Capita la situazione la Aydin esce dalla stanza d’ospedale di Can e scoppia in un pianto disperato, al suo fianco la sorella Leyla che cerca di rassicurarla. Il dottore che ha in cura Can spiega alla scrittrice che è l’amnesia è una situazione molto frequente nei casi post-comatosi. Ma spesso questa condizione si risolve in breve tempo.

Il compito dei parenti ora è quello di aiutare Can a ricordare. Ed è anche quello che cerca di fare Sanem. La giovane ragazza riassume in poche parole i momenti più significativi e salienti della loro storia d’amore. Ma anche delle vicissitudini della famiglia Aydin e della Fikri Harika.

Can è molto frastornato. L’ultima fidanzata che si ricorda di aver avuto è la bella Polen. Anche i ragazzi della Fikri Harika cercano di far di tutto per far tornare la memoria al loro amico, ma con scarsi risultati. Sanem è disperata. Tuttavia la scrittrice non cede del tutto alla disperazione, anzi combatte con tutte le sue forze affinché Can recuperi salute e memoria.

Per conoscere il sequel della narrazione di Erkenci Kus non rimane quindi che collegarsi venerdì 23 aprile alle 16,40 circa su Canale 5. In alternativa è possibile rivedere la puntata in streaming collegandosi al portale web Mediaset Play. Sempre nello stesso portale si trovano tutte le altre puntate di Daydreamer – le ali del sogno.