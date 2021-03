Daydreamer anticipazioni 22 marzo: Can e Sanem sempre più vicini

Can e Sanem si riappacificano, mentre alla tenuta la polizia arresta anche Mihriban e Aziz. Huma, sempre più soddisfatta dell’operato di Yigit, condivide sui social le imbarazzanti immagini della sua rivale in amore.

Can Yaman torna nei panni di Can Divit lunedì 22 marzo 2021 in un nuovo episodio di Daydreamer – Le ali del sogno, in onda alle 16,40 circa su Canale 5. Il fotografo e la scrittrice sembrano aver finalmente deposto le armi e iniziato a scrivere un nuovo capitolo della loro romantica e straordinaria storia d’amore.

Le anticipazioni della puntata di inizio settimane della popolare soap opera turca, rivelano che durante il loro pranzo in barca, Can rivela a Sanem di non aver fatto altro che pensare a lei durante tutto l’anno precedente, trascorso lontano da Istanbul. Nel frattempo Huma e Mekvibe giungono alla tenuta.

Le due donne si accorgono che Mihriban e Aziz sono prelevati dalla polizia e portati in caserma. La madre di Can capisce che Yigit ha tramato qualcosa ed è molto contenta e soddisfatta del risultato ottenuto. Per fare un ulteriore dispetto alla sua rivale in amore, Huma scatta una foto di Mihriban e Aziz nell’auto delle forze dell’odine, per poi condividerla sui social.

Nel frattempo in barca, Sanem prepara il tè. Sia lei che Can avevano rinunciato al piacere della degustazione della prelibata bibita durante tutto l’anno precedente, in virtù del fatto che quello era un rituale che li legava in modo indissolubile. Essendosi ormai ritrovati e aperti, i due sono anche ormai pronti a degustare il tè insieme.

Mentre i ragazzi della Fikri Harika incominciano a disperare, si scopre che Bulut è in realtà un abile avvocato. L’uomo nel giro di poche ore raccoglie tutte le informazioni necessarie per dimostrare l’innocenza dei suoi amici ed assistiti. Anche Mihriban e Aziz sono molto sorpresi da questa seconda vita del giovane aiutante della tenuta.

Prima di far ritorno sulla terraferma, la scrittrice ammette a Can di essere molto dispiaciuta per aver provato a cambiarlo per paura che se ne andasse. Anche il fotografo si confida con lei, dicendo che per tutta la vita ha dovuto lottare: nessun luogo, persona o cosa erano stabili per lui.

L’incontro con Sanem è stato per Can davvero la chiave di volta della sua esistenza. Di lei, il fotografo ha subito amato l’ingenuità così come la predisposizione a vedere sempre solo il meglio ed il positivo nelle persone. I due, poi arrivano alla conclusione che sono molto diversi, e forse per questo che tra loro non ha funzionato.

Can e Sanem fanno riento al porto, e lì c’è un uomo che li aspetta. Sanem comprende che Can non stava andando via da Instanbul, piuttosto aveva l’intenzione di fare l’ultimo giro in barca prima di venderla. La scrittrice rimane molto colpita dalla decisione di Divit. Per sapere come va a finire non rimane che collegarsi lunedì 22 marzo alle 16,40 su Canale 5.