Daydreamer anticipazioni 22 febbraio: Sanem acquista la Fikri Harika

Emre racconta ad Aziz il grande amore che ha legato Can a Sanem ed il motivo per cui il fotografo è andato via da Istanbul. La Aydin diventa comproprietaria dell’agenzia.

L’appuntamento di inizio settimana della serie tv turca Daydreamer -Le ali del sogno (in onda lunedì 22 febbraio 2021 alle 16, 40 circa su Canale 5) narra del ritorno di Can nella vita di Sanem. I due si sono incontrati per caso in un cinema, ma grazie ai loro amici e parenti, si trovano presto a rivedersi nuovamente.

Mentre Remide è al porto con Can, Emre incontra suo padre in albergo. Il signor Aziz, infatti, è ritornato in città ed è desideroso di fare la conoscenza della famiglia Aydin. Durante la loro conversazione, Emre rivela al padre il vero motivo per cui Can ha lasciato tutto ed è andato via da Istanbul: Sanem.

Aziz rimane turbato da queste rivelazioni, perché non pensava che Can potesse innamorarsi così perdutamente per una donna; Sanem invece chiama la sua psicoterapeuta. La ragazza è rimasta parecchio turbata dall’inaspettata visione di Can al cinema. La Aydin racconta di aver visto l’ombra di Divit.

Sanem rivela alla psicoterapeuta che il suo sogno ricorrente è quello di stare al mare con Can e con i loro tre bambini. Nulla a che fare, quindi, con la percezione di presenza e la sagoma di Can vista al cinema. Nel frattempo Cey Cey e Muzzafer si ritrovano al mercato a vendere frutta e verdura.

Dopo l’allontanamento di Can, Emre ha preso le redini dell’azienda, ma le cose non sono andate bene. Il più giovane dei fratelli Divit è stato quindi costretto a licenziare tutti i dipendenti e vendere tutto quello che aveva per poter pagare i debiti. Se per i Divit le cose sono andate molto male, cosa diversa è stata per Sanem.

Grazie alla pubblicazione del suo libro, Sanem è diventata una scrittrice molto apprezzata e popolare. La giovane è riuscita quindi a mettere un po’ di soldi da parte, motivo per cui è andata a vivere da sola in una tenuta (non di sua proprietà) immersa in mezzo al verde e molto vicina al mare.

Cey Cey e Muzzafer decidono di comprare la Fikri Harika, o meglio quel che resta dell’agenzia. Per farlo però hanno bisogno del consenso e soprattutto del contributo economico di Sanem. Solo lei in quel momento ha la sufficiente disponibilità economica per concludere l’accordo. Dopo varie insistenze, la Aydin accetta e firma il contratto di acquisto. Adesso i tre sono diventati soci.

Scende la sera e Can incomincia a leggere il libro che gli ha dato zia Remide: è quello di Sanem. Il ragazzo non riesce a proseguire la lettura, poiché l’emozione è troppo grande. Can ha vissuto l’ultimo anno con dei grandi sensi di colpa, cercando di confrontarsi con tutti i suoi demoni.

Se Can da un lato è riuscito ad evolversi come persona, lavorando sul suo carattere, dall’altro però è rimasto ancora molto innamorato di Sanem. Il fatto che la sua ormai ex fidanzata lo avesse ritenuto capace di bruciare il suo diario, lo ha profondamente addolorato e ferito. Can sa bene che nelle pagine del libro di Sanem è narrata la loro storia d’amore.