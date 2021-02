Daydreamer anticipazioni 19 febbraio: Can e Sanem un anno dopo

La puntata di fine settimana della soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno, in onda venerdì 19 febbraio alle 16,40 su Canale 5, si preannuncia molto emozionante e ricca di colpi di scena. Can e Sanem si ritroveranno per caso, un anno dopo, nello stesso luogo. Il destino li ha portati nuovamente sulla stessa strada.

A causa dello scontro con Can e della conseguente caduta, Yigit perde conoscenza, quindi viene trasportato d’urgenza in ospedale e operato. Terminata l’operazione, Huma annuncia che il ragazzo sebbene abbia superato l’intervento, potrebbe rimanere paralizzato per sempre.

Can e Sanem hanno un duro confronto. Il fotografo che il suo intento non era certo quello di ridurre in fin di vita Yigit. Nonostante Can chieda scusa all’editore, quest’ultimo non vuole più né vederlo né sentirlo. Sanem non riesce a capire da dove venga tutta questa rabbia che ha dimostrato Divit.

Ancora una volta, il fotografo cerca di discolparsi ma Sanem dubita che quella stessa rabbia un giorno potrà essere riversata anche contro di lei. Dopo quelle parole e dopo aver accertato che Sanem non ha più fiducia in lui, Can decide di lasciare Istanbul. Stacca il telefono, si reca a casa, raccoglie pochi effetti personali e salpa con la sua barca.

Can naviga per un anno intero per i mari di mezzo mondo, senza dare più sue notizie. Solo qualche breve telefonata a suo padre Aziz e al fratello Emre. Nel mentre anche nella vita di Sanem le cose sono cambiate. Da giovane copywriter, ormai la Aydin è diventata una scrittrice molto amata e apprezzata.

Nel suo romanzo Sanem in realtà parla della sua storia d’amore con Can anche se il finale è diverso: per Albatro e Fenice infatti ci sarà il lieto fine, per Can e Sanem no. Almeno non in quel frangente. Mentre Can attracca al porto di Istanbul con la sua meravigliosa barca a vela, la scrittrice fa una presentazione del suo libro in un locale prospicente lo stesso porto in cui ha attraccato Can.

Dopo la presentazione, Sanem cammina per strada e si imbatte nella locandina di un film: Il re cattivo. Sanem entra nel cinema e fa il biglietto, ma non sa che Can ha avuto la stessa idea ed è proprio dietro di lei. Divit scruta le emozioni della sua ormai ex fidanzata e poco prima della fine del film va via. Ma prima di andare via, Sanem scorge la sua sagoma e capisce che Can era lì con lei.

Per sapere come andrà a finire tra Can e Sanem non rimane che collegarsi venerdì 19 febbraio alle 16,40 circa su Canale 5. In alternativa è possibile rivedere in streaming tutte le puntate di Daydreamer – Le ali del sogno collegandosi al sito Mediaset Play.