Daydreamer anticipazioni 21 maggio: la sorpresa di Sanem a Can

La scrittrice porta un bicchiere di tè a Can, ma al suo arrivo trova Ayça a casa di Divit. Nuovi problemi per il fotografo e la scrittrice

La popolare soap opera turca Daydreamer – le ali del sogno torna venerdì 21 maggio 2021 alle 16,30 circa con un nuovo imperdibile appuntamento. A causa di Ayça, Can e Sanem hanno un nuovo acceso scontro e tra i due si prospetta una nuova rottura.

I sospetti di Sanem su Ayça sono fondati. La donna vuole insinuarsi tra lei e Divit. Per riuscire a entrare nelle grazie del fotografo, la donna fa leva su tutte le affinità ed interessi che ha in comune con il figlio di Aziz. Tra le tante anche la passione per gli sport estremi.

Mihriban suggerisce a Sanem di portare un bicchiere di tè a Can. Un modo per stemperare la tensione tra i due e per avere qualche momento di intimità. La scrittrice accetta, ma quando arriva con la bevanda nella villa di Divit trova un’amara sorpresa.

A casa del figlio di Aziz infatti c’è Ayça insieme ad alcuni amici. Il gruppo si è ritrovato per parlare della scalata che di lì a poco si apprestano a fare. Alla conversazione partecipa anche Sanem, ma si capisce si da subito che la giovane Aydin si sente un pesce fuor d’acqua.

Cosa c’entra lei con le scalate e gli sport estremi? Proprio nulla. Can invita Sanem ad unirsi alla spedizione. La giovane però è davvero molto inesperta, è davvero una buona idea a farla andare con il resto del gruppo? Ayça nutre delle perplessità, proprio in virtù della inesperienza della giovane scrittrice.

Can sembra aver voglia di riprendere a viaggiare e vivere la vita che ha sempre vissuto prima di incontrare Sanem. Il vecchio Divit sta riaffiorando e ora Sanem sente davvero di poterlo perdere per sempre. Dopo aver salutato il gruppo di scalatori, Sanem si trattiene ancora a casa del fotografo.

I due hanno un brutto scontro. Senza tanti giri di parole Sanem chiede a Can perché dovrebbe unirsi alla spedizione, ma soprattutto in qualità di cosa andrebbe: amica, amante o fidanzata? Divit non riesce a dare una risposta, ed è proprio la sua incertezza la risposta che Sanem aspettava.

Can sa di aver sbagliato e prima che Sanem vada via prova a recuperare fermando la ragazza e approcciandola con un bacio. Dopo un momento di esitazione, la Aydin si distacca e dice a Can che non è quello che lei vuole. Con il cuore spezzato e sanguinante, Sanem va via.

Stavolta la Aydin è consapevole di non poter più rimanere al fianco di un uomo che non la ama. La sua vita ora deve prendere un’altra strada. Per conoscere il sequel della narrazione non rimane che vedere il prossimo appuntamento con Daydreamer – Le ali del sogno venerdì 21 maggio alle 16,30 su Canale 5.