Daydreamer anticipazioni dal 17 al 21 maggio 2021

Daydreamer – le ali del sogno torna da lunedì 17 a venerdì 21 maggio 2021 con nuovi emozionanti episodi. Mediaset ha deciso di apportare un nuovo cambiamento della programmazione della messa in onda. Le nuove puntate iniziano infatti alle 16,30 circa.

Lunedì 17 maggio

Can decide di fare una bella sorpresa a Sanem, quindi con la complicità di Deren organizza un weekend fuori Istanbul. La giovane Aydin sa invece che deve andare in quella località solo per verificare i servizi di un determinato albergo, che potrebbe servire per l’agenzia.

Can sorprende Sanem e la porta a fare una gita in un’isola del mar di Marmara. Con uno stratagemma, Divit passa la notte in spiaggia con la scrittrice. I due si ritrovano abbracciati al risveglio il mattino seguente. Il figlio di Aziz incomincia a ricordare qualcosa del suo passato con la Aydin.

Martedì 18 maggio

L’amica di Mevkibe, Melahat, apprende di aver ricevuto una cospicua somma di denaro da una sua amica, una principessa afgana. L’inaspettata fortuna, però, fa andare fuori di testa la donna, che incomincia a regalare tutto quello che ha agli altri.

Mercoledì 19 maggio

L’eredità di Melahat fa gola a Selim. L’uomo, da sempre senza un quattrino, incomincia ad interessarsi dell’amica di Mevkibe. Huma, ormai, per lui diventa solo uno sbiadito ricordo. La situazione però degenera in poco tempo e la madre di Can decide di andar via da Istanbul.

Giovedì 20 maggio

Per promuovere e pubblicizzare al meglio le creme di Sanem, la Fikri Harika decide di ingaggiare delle modelle d’eccezione: Mihriban, Melehat e Mevkibe. Il giorno delle riprese dello spot pubblicitario Sanem s’incontra con Ayca, che chiede alla scrittrice un autografo.

Venerdì 21 maggio

Mihriban suggerisce a Sanem di portare un bicchiere di tè a Can. La scrittrice porta la bevanda a Can ma scopre che a casa del fotografo c’è Ayca con un gruppo di amici. Can e Sanem hanno una brutta discussione e la scrittrice va via sconvolta.

Per chi non potesse assistere alla prima tv di Daydreamer – le ali del sogno, può farlo comodamente in streaming collegandosi al portale web Mediaset Play Infinity. Sempre sullo stesso sito ufficiale del Biscione è possibile vedere anche tutte le puntate di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore.

In quest’ultima soap Can Yaman e cooprotagonista con Ozge Gurel. Sia Can che Ozge sono i protagonisti della nuova serie tv Mediaset, Me. Wrong, che andrà presto in onda su Canale 5.