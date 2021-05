Daydreamer anticipazioni 20 maggio: nuovo scontro tra Sanem e Ayça

La popolare soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno torna con un nuovo episodio giovedì 20 maggio 2021 alle 16,30 circa su Canale 5. La storia d’amore tra l’aitante fotografo Can Divit (Can Yaman) e la talentuosa scrittrice Sanem Aydin (Demet Ozdemir) continua a far sognare i telespettatori.

C’è un grande fermento alla Fikri Harika per la progettazione e realizzazione del nuovo spot pubblicitario per le creme di Sanem. Per lo spot sono state selezionate delle modelle molto belle. Purtroppo le stesse poco rappresentano il prodotto cosmetico realizzato dalla Aydin.

Can apprende da Sanem il reale motivo che l’ha portata a realizzare queste particolari creme profumate. La giovane, infatti, appassionata di botanica, conosce a menadito tutte le proprietà officinali delle piante e dei fiori. Grazie a queste conoscenze ha potuto realizzare un prodotto per aiutare a mantenere giovane e fresca la pelle della madre.

Mevkibe è da sempre una donna poco attenta al look. Meno che mai al make up. Le creme di Sanem l’hanno sempre aiutata a mantenere il suo viso bello e perfetto. Can ha quindi un’idea geniale, cioè quella di portare in scena stavolta delle donne comuni.

Per questo spot ci vogliono quindi dei volti comuni. Donne in cui le potenziali acquirenti possano davvero rispecchiarsi. Can decide quindi che la madre di Sanem, Melehat e Mihriban possono essere le modelle giuste per lo spot della Fikri Harika.

Inizialmente la moglie di Nihat non sembra accogliere con molto entusiasmo l’iniziativa. Ma qualcosa le fa cambiare idea. Il giorno delle riprese dello spot c’è un gran fermento nel quartiere di Sanem. Mentre le tre modelle si preparano, arriva Ayça.

La giovane ha in mano il libro di Sanem e le chiede un autografo. Sanem rimane piacevolmente sorpresa dall’iniziativa della ragazza, che non le appare più una persona ostile. Ma non tutto è ciò che appare. Ayça infatti durante la loro conversazione le dice di non capire come mai Can si sia innamorato di lei.

L’amore è irrazionalità e passione. Sentimenti che con tutta evidenza Ayça disconosce. Alle riprese assiste anche lo zio della ragazza, che sembra davvero molto divertirsi ed apprezzare la scelta di Can. Quelle donne, quell’ambientazione gli fanno ricordare infatti la sua anziana madre.

Per conoscere il sequel della narrazione non rimane quindi che sintonizzarsi giovedì 20 maggio 2021 alle 16,30 circa su Canale 5. In alternativa, è possibile rivedere le puntate di Daydreamer – le ali del sogno in streaming collegandosi al sito internet Mediaset Play Infinity.