Daydreamer anticipazioni 20 dicembre: Sanem ha un incidente

La soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno, con attori principali Can Yaman e Demet Ozdemir, torna ad emozionare il pubblico televisivo con un nuovo imperdibile appuntamento domenica 20 dicembre alle 16,20 circa sulla rete ammiraglia Mediaset.

Sanem ha cercato in tutti i modi di ricucire il rapporto con Can e fino all’ultimo sembra che il giovane fotografo sia ritornato sui suoi passi. Qualcosa di inaspettato però accade quando i due rientrano da Agva. Divit, infatti, dice alla sua ormai ex fidanzata che ha preso la decisione di accettare l’offerta di Polen. Vuole quindi lasciare ancora una volta Istanbul per andare nei Balcani per un servizio fotografico.

Seppur distrutta dalla decisione di Can, Sanem dimostra grande maturità e saggezza con il discorso che fa al fotografo prima di salutarsi. La giovane infatti ricorda al capo della Fikri Harika che sebbene lei abbia fatto molti errori, qualsiasi cosa sia successa, lo ha fatto per lui.

Sapendo quanto sarebbe stata dura, la giovane copywriter si è sempre messa in gioco per recuperare il rapporto con il suo amato. Anche quando tutto sembrava volgere al peggio, non arrendendosi mai. La giovane Aydin mette Can davanti ai suoi errori, primo fra tutti quello di scappare via dai problemi quando si presentano.

Sanem sa che obbligare una persona a fare qualcosa che non vuole, non è la strada giusta. Dimostrando tanta saggezza dice a Can che non gli impedirà di andar via, se questo è ciò che realmente vuole il ragazzo. Parole forti che colpiscono duramente il fotografo e lo portano a riflettere.

Per la giovane copywriter il lavoro alla Fikri Harika senza Can non ha più senso, quindi decide di rassegnare le dimissioni. Un momento molto difficile che se da un lato viene accolto con molto entusiasmo dalla perfida Huma, dall’altro non è preso bene dal resto dei colleghi di Sanem.

Anche Emre cerca di convincere la sorella di Leyla a rivedere la sua posizione, ma Sanem sa che continuare a lavorare in agenzia per lei sarebbe impossibile. Dopo aver raccolto le sue cose, la giovane Aydin saluta tutti e decide di raccogliere i suoi pensieri seduta su una panchina vista Bosforo.

Qualcosa di inaspettato e brutto accade però alla ragazza. Nel modo di chiamare un taxi per ritornare a casa, la copywriter è travolta da un’auto sopraggiunta a grande velocità. A guidare l’auto è Yigit, un giovane editore che è ritornato ad Istanbul da poco, dopo un lungo periodo passato all’estero.

Preoccupato per la salute di Sanem, Yigit porta quindi la ragazza all’ospedale. Per sapere come andrà a finire non rimane quindi che collegarsi domenica 20 dicembre alle 16,20 circa su Canale 5, oppure rivedere la puntata in streaming su Mediaset Play.