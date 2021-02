Daydreamer anticipazioni 2 febbraio: il regalo di Sanem per Can

Si avvicina il compleanno di Can e per l’occasione Sanem prepara un regalo davvero molto speciale per il suo fidanzato.

La serie tv turca Daydreamer – Le ali del sogno torna martedì 2 febbraio con un doppio appuntamento: in fascia pomeridiana e in prime time. La storia d’amore di Can Divit (interpretato da Can Yaman) e Sanem Aydin (interpretato da Demet Ozdemir) è destinata a vivere nuovi momenti di felicità, ma anche tanti colpi di scena.

Gli spoiler riguardanti gli episodi che andranno in onda il 2 febbraio dalle 16,30 circa su Canale 5 rivelano che la perfida ex moglie di Aziz tenta ancora una volta di ostacolare il rapporto tra Can e Sanem. Huma ritiene che la copywriter non sia adatta al figlio, per una questione di classi sociali.

La giovane, infatti, come ormai i telespettatori sanno, ha origini umili. Il padre, Nihat, ha un negozio di alimentari in un vecchio e tradizionale quartiere di Istanbul, mentre la madre, Mevkibe, oltre ad occuparsi delle figlie e della casa, aiuta il marito nella sua attività commerciale.

Una vita semplice, ma non per questa non degna di questo nome. Ricca di valori ed insegnamenti che invece Huma disconosce. Molto diversa dal lusso e dal respiro internazionale che invece hanno sempre contraddistinto i Divit. Due mondo contrapposti, rappresentativi di quel dualismo che si respira nella metropoli della sublime Istanbul.

Gli spoiler rivelano del bislacco tentativo di Huma di mettere in difficoltà Sanem. La donna, presente alla conferenza stampa per la presentazione del libro di cucina di Polen, non fa che elogiare l’ex fidanzata di Can. Nel farlo mette in luce tutte le buone qualità della sorella di Yigit, che oltre ad essere bella è anche una donna in carriera. Molto abile anche ai fornelli. Insomma, praticamente, almeno sulla carta, perfetta.

Il gesto di Huma scatena in Can l’effetto contrario. Capito il tentativo sia della stampa che della madre, Can esce allo scoperto ed ufficializza la sua relazione con Sanem. La copywriter rimane molto sorpresa dal gesto del suo fidanzato, ma ad essere totalmente spiazzate da Can sono Huma e Polen.

Nell’appuntamento serale di Daydreamer – le ali del sogno, in onda dalle 21,30 circa su Canale 5, Sanem si occupa dei preparativi della festa di compleanno di Divit. Una serata a sorpresa, che però vede lo zampino anche della madre dei fratelli Divit; sempre pronta a mettere in difficoltà la copywriter e la sua famiglia.

Se Polen ha dedicato il suo libro di cucina a Can, anche Sanem vuole preparare per il suo fidanzato un regalo speciale. Anche il suo regalo è un libro, ma non certo di ricette. La Aydin infatti raccoglie in un libro tutti gli scatti dei momenti più belli ed importanti della storia con Divit.

Un regalo che trasuda emozioni e sentimento, ma anche tanta passione. Per preparare la festa a sorpresa per Can, Sanem chiede aiuto a Yigit. Divit però fraintende tutto, immaginando che tra i due invece sia nato qualcosa. Per sapere come andrà a finire non rimane che guardare le prossime puntate di Daydreamer – Le ali del sogno su Canale 5 o, in alternativa, in streaming su Mediaset Play.