Daydreamer anticipazioni 19 marzo: Sanem si scusa con Can

Daydreamer – Le ali del sogno torna venerdì 18 marzo 2021 con un nuovo imperdibile appuntamento alle 16,40 circa su Canale 5. Le anticipazioni svelano che la forzata permanenza di Sanem sulla barca di Can produce i primi effetti; i due, infatti, si parlano a cuore aperto ed arrivano le prime scuse.

Mentre Can cerca qualcosa da mangiare sottocoperta, Sanem scopre che il fotografo ha una copia del suo libro. Non avendo trovato nulla in cambusa, Divit propone quindi alla Aydin di pescare. I due sembrano molto felici insieme, dimostrando di aver ormai deposto le armi e creato i presupposti per un ritorno di fiamma.

Nel frattempo Emre si prepara per un colloquio di lavoro e alla fattoria succede qualcosa di inaspettato. Mentre Bulut, Deren e gli altri sono intenti a preparare le creme, arriva la polizia e arresta tutti. L’ennesimo piano diabolico di Yigit è andato a buon fine. L’uomo con cui si è accordato l’editore ha infatti dichiarato di aver avuto delle reazioni allergiche.

Sulla barca Sanem e Can fanno una pesca molto fruttuosa. I due mangiano il pescato e durante il pranzo si lasciano andare a delle confidenze. Divit chiede alla scrittrice in quali paesi è stata per promuovere il suo libro, ma la Aydin dà una risposta inaspettata. Lei infatti non ha mai voluto lasciare la Turchia perché lui le aveva promesso che l’avrebbe portata in giro per il mondo.

Can è profondamente colpito dalle parole di Sanem. Ma non è tutto, perché la scrittrice ammette di essere davvero molto dispiaciuta e di aver capito che non poteva essere stato lui a bruciare il suo diario. Poi la giovane che la gita in barca le ha confermato quanto Can ami la libertà.

Lei si scusa con il fotografo per il fatto di averlo voluto cambiare, volendolo far rimanere insieme a lei ad Istanbul. Anche Can si apre con Sanem e le rivela che per lui nessun luogo e nessuna persona sono mai stati così centrali nella sua vita, tranne lei. I due sono visibilmente emozionati e pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro storia d’amore.

Nel frattempo si scopre che Bulut, prima di vestire i panni di aiutante della tenuta, era un affermato avvocato. Grazie alle sue abilità professionali riesce a dimostrare la non colpevolezza dei suoi amici, quindi li fa uscire di prigione. Per Sanem, però, i guai sono appena iniziati.

