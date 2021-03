Daydreamer anticipazioni 17 marzo: Yigit spiato dal detective di Can

La popolare soap opera turca con protagonista Can Yaman, Daydreamer – Le ali del sogno, torna mercoledì 17 marzo 2021 alle 16,4o circa su Canale 5 con un nuovo imperdibile appuntamento. Le anticipazioni rivelano che Can è determinato più che mai a scoprire gli scheletri negli armadi di Yigit.

Il fotografo non ha mai creduto alle parole del fratello di Polen. Can sa bene che ad appiccare il fuoco alla sua capanna è stato Yigit, ma non può provarlo. Da qui l’idea di incaricare un investigatore privato per scoprire praticamente tutto sull’uomo che non solo vuole soffiargli la donna che ama, ma anche distruggergli la vita.

Gli esperti dello spionaggio però hanno dei costi non indifferenti, quindi il giovane Aydin chiede aiuto a zia Remide, che si fa carico delle relative spese. Insieme ad Emre, Divit incontra in un parco l’uomo misterioso, che lo rassicura circa il risultato finale. Yigit ha le ore contate, la verità sul suo conto verrà presto a galla.

Dopo aver lasciato la figlia di Cansu a Sanem, Mihriban e Aziz si ritrovano insieme a Deren, Muzzafer e CeyCey per spiare Can e Sanem. La scrittrice ed il fotografo inizialmente sembrano piuttosto inesperti ed impacciati, ma poi riescono non solo a gestire al meglio la piccola, ma anche a riavvicinarsi.

Il piano degli amici di Can e Sanem sembra proprio aver funzionato. I due passano la notte insieme, sul divano, insieme alla neonata, che si addormenta beatamente tra le braccia forti e rassicuranti di Divit. L’indomani mattina, Mihiban e Aziz vanno a riprendere la piccola, e ringraziano i due ragazzi per la disponibilità dimostrata.

Nel frattempo l’investigatore segue passo passo gli spostamenti di Yigit. L’uomo è ad un passo dallo scoprire la sconcertante verità che si cela dietro l’editore, ovvero l’intesa con Huma. I complotti orditi dai due ai danni della Aydin e del fotografo hanno però le ore contate. Per l’ex moglie di Aziz ci sono nuove sorprese.

Emre e Leyla continuano a coltivare il desiderio di allargare la famiglia ed avere un bambino. La loro decisione, però, se da un lato fa gioire i genitori, dall’altro scontenta non poco Mekvibe, che vuole la figlia sempre accanto a sé. Quella di avere un bambino non è però l’unica novità riguardante i due ragazzi.

La maggiore delle sorelle Aydin ha trovato un nuovo lavoro, ma non sembra particolarmente soddisfatta. Emre, quindi, la stimola ad un cambiamento molto importante. Per vedere di cosa si tratta non rimane che guardare il prossimo appuntamento di Daydreamer – Le ali del sogno.