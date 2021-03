Daydreamer anticipazioni 16 marzo: prove da genitori per Can e Sanem

Grazie ad un geniale stratagemma di Mihraban e Aziz, Can e Sanem passano insieme la serata, durante la quale dovranno occuparsi per la prima volta di un neonato.

Can Yaman e Demet Ozdemir tornano nei panni rispettivamente di Can Divit e Sanem Aydin in un nuovo appuntamento di Daydreamer – Le ali del sogno martedì 16 marzo 2021 alle 16,35 circa su Canale 5. Le anticipazioni del sequel della narrazione rivelano che c’è molta preoccupazione alla tenuta a causa di Yigit.

L’editore non sembra voler abbandonare l’idea di sposare Sanem. La giovane però chiarisce una volta e per tutte i suoi sentimenti, ma il fratello di Polen non vuole accettare il suo rifiuto. Nel frattempo Aziz e l’amica Mihriban escogitano un nuovo stratagemma per far passare una serata insieme a Can e Sanem.

Con la scusa di voler passare una serata in un ristorante esclusivo, il padre di Can e la proprietaria della tenuta chiedono alla scrittrice un grande favore: badare alla figlia di Censu. Quest’ultima è un’infermiera, che una volta la settimana deve fare un turno notturno in ospedale.

Solitamente Censu lascia quindi una sera a settimana, in concomitanza del suo turno, la figlia a Mihraban. Il piano di Aziz e della sua compagna viene condiviso con gli altri amici della Fikri Harika, che sono molto emozionati ed elettrizzati all’idea che i loro beniamini, Can e Sanem, possano finalmente ritrovarsi.

L’idea di Mihraban è quella di lasciare la bambina a Sanem, quindi far arrivare a casa della scrittrice il fotografo con una scusa. Per monitorare la situazione, però, Mihraban chiede il permesso di lasciare a casa sua una piccola videocamera di sorveglianza, dicendo che serve a Censu per sapere che tutto stia andando bene.

Deren, Muzo e CeyCey si ritrovano insieme a Mihriban e Aziz per spiare cosa fanno Can e Sanem con la piccola. I due, infatti, sono inizialmente impacciati, perché quella è la prima volta che si occupano di un bambino. Ma dopo qualche problema iniziale, tutto va per il verso giusto.

Can è estasiato nel vedere come Sanem gestisce la piccola. Questo lo stimola ad avvicinarsi ancora di più a lei. Come sempre accade nelle coppie, la piccola sembra già avere le idee chiare e manifesta in modo inequivocabile le sue preferenze. Le braccia di Can sono così forti e rassicuranti, un posto perfetto per la piccola per abbandonarsi a Morfeo.

Questa netta preferenza inizialmente crea un piccolo malumore in Sanem, che proprio non capisce come la piccola abbia preferito Can a lei. Tutto, però passa in secondo piano, quando la piccola si addormenta e i due protagonisti della soap turca. Per sapere come andrà a finire non rimane che guardare l’episodio di martedì 16 marzo di Daydreamer – Le ali del sogno.