Daydreamer anticipazioni 19 maggio: il doppio gioco di Selim

Daydreamer – le ali del sogno torna con un nuovo appuntamento mercoledì 19 maggio 2021 alle 16,30 su Canale 5. Mentre Can e Sanem sembrano più uniti che mai, la madre del fotografo può incominciare a dire addio al suo nuovo spasimante.

Se la storia tra Mihriban e Aziz è ormai giunta al capolinea, tanto che l’uomo è andato via da Istanbul, cosa diversa è successa a Huma. La donna che, inizialmente, ha avuto il ruolo della perfida e della cattiva – frapponendosi alla felicità di Can e Sanem – nel sequel della narrazione si è redenta.

La donna è riuscita quindi non solo a recuperare il rapporto con il suo primogenito, ma anche a trovare l’amore. Selim, infatti, vecchio amico di Huma e di Mihriban, è riuscito a far breccia nel suo cuore e farla innamorare. Ma è vero amore?

Da parte di Hum il sentimento c’è ed è sicuramente sincero. Cosa diversa invece per Selim, che al contrario utilizza il suo fascino e ammalia con le sue parole le donne solo per ottenere da loro una cosa: il denaro. Il finto regista infatti è un affabulatore nato, senza alcuno scrupolo.

Sentita la notizia della ricca eredità di Melehat, Selim convince Huma ad andare a trovare Mevkibe. Da qui la speranza di poter incontrare la ormai ricca ereditiera. L’occasione si presenta, Huma insieme al suo compagno si recano a casa Aydin al quartiere.

Selim fa la conoscenza di Melehat e senza alcun ritegno le fa la corte. La donna, da sempre incline al fascino maschile, non disdegna le attenzioni di Selim, anzi. I due, all’insaputa di tutti, iniziano così una love story. Una relazione dove l’unica ad avere sentimenti sinceri, neanche a dirlo, è l’ereditiera.

Nel frattempo Can e Sanem stanno lavorando al progetto per la realizzazione del nuovo spot pubblicitario per le creme di Sanem. Per questa campagna ci vogliono delle modelle dal volto fresco, reale, cioè che rappresentino al meglio la donna comune.

Nonostante si prendano in considerazione tante opzioni nulla sembra soddisfare Can e Sanem. Il colpo di genio, stavolta, lo ha Divit. Dopo aver sentito dire a Sanem che la giovane aveva creato le creme profumate per rigenerare la pelle del viso della madre, il fotografo ora non ha più dubbi su chi sarà la sua modella.

Per sapere come prosegue il sequel della narrazione di Daydreamer – Le ali del sogno non rimane quindi che collegarsi mercoledì alle 16,30 circa su Canale 5 oppure rivedere la puntata in streaming su Mediaset Play.