Daydreamer anticipazioni 18 maggio: l’eredità della principessa

Il nuovo appuntamento con Can Divit e Sanem Aydin in Daydreamer – Le ali del sogno è per martedì 18 maggio 2021 alle 16,30 circa su Canale 5. Mentre i due protagonisti della narrazione si riavvicinano, qualcosa di inaspettato succede al quartiere.

Arriva una inaspettata busta a Melehat, l’amica di Mevkibe. La donna è la parrucchiera del quartiere, ma anche la persona che in quel luogo sa praticamente tutto di tutti. Ad animare la vita di questa donna dedita costantemente al gossip e alle chiacchiere, è l’arrivo di una bella notizia.

Una vecchia amica di Melehat, infatti, le ha lasciato una cospicua eredità. L’anima pia altra non è che una ricchissima principessa afgana, con cui l’amica di Mevkibe era entrata in contatto anni addietro. La notizia dell’arrivo dell’eredità sconvolge la parrucchiera.

Talvolta i soldi danno alla testa. Questa massima è proprio il caso di Melehat. La donna ormai si sente ricca, anzi di più, ricchissima, quindi incomincia a regalare i suoi gioielli e le sue cose agli abitanti del quartiere. Mevkibe e Nihat non vedono di buon occhio questo modo di fare.

I genitori di Sanem sono molto preoccupati per la loro amica e cercano in tutti i modi di mantenerla con i piedi per terra. In questo momento ci vuole essere pragmatici e non irrazionali, come sta dimostrando la donna. La notizia dell’eredità di Melehat arriva anche all’orecchio di Selim.

Emre e Leyla vanno a fare visita a Huma. A casa dell’ex signora Divit trovano l’amico di Mihriban, che continua a fare una corte serrata all’ex moglie di Aziz. O orse più ai suoi soldi. Durante la conversazione Leyla ed Emre si lasciano scappare la novità che sta ormai agitando da giorni il quartiere.

Selim sembra molto interessato all’argomento. Perché? L’uomo in realtà è uno squattrinato alla continua ricerca di soldi. Per raggiungere il suo obiettivo raggira e manipola donne single, che possiedono un’unica caratteristica comune: il denaro.

Selim ha approfittato sia delle fragilità di Mihriban che di Huma per farsi prestare del denaro che mai restituirà. Non è difficile immaginare che Selim faccia la stessa cosa anche con Melehat. Per lui è un gioco da ragazzi farla innamorare, prenderle i soldi e poi scappare via.

Per sapere come va a finire non rimane quindi che guardare l’episodio di Daydreamer – Le ali del sogno di martedì 18 maggio 2021 alle 16,30 circa su Canale 5. In alternativa è possibile rivedere le puntate in streaming andando sul portale web Mediaset Play Infinity.