Daydreamer anticipazioni 17 febbraio: Sanem in crisi creativa

Dopo l’acceso confronto tra Can e Yigit, Sanem è sempre più in crisi e non riesce più a trovare la giusta tranquillità per scrivere il suo romanzo.

Il nuovo appuntamento con la serie tv turca Daydreamer – Le ali del sogno è per mercoledì 17 febbraio alle 16,40 su Canale 5, subito dopo la fascia giornaliera dedicata al talent show Amici, condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni rivelano che la giovane Aydin vive una crisi profonda.

Dopo l’acceso confronto tra Can e Yigit al matrimonio di Leyla e Emre, Sanem è sempre più dubbiosa circa il suo rapporto con il fotografo. Nel tentativo di voler aiutare la fidanzata, Divit commette però un passo falso che ha come effetto quello di allontanarla sempre più.

Can ha un amico nell’editoria, a cui sottopone alcuni scritti di Sanem. L’editore è molto colpito dalle abilità della Aydin e la vuole incontrare per proporle un accordo per la pubblicazione del suo libro. Can organizza quindi un incontro, senza però dire alla fidanzata nulla.

Sebbene l’interessamento di Can sia a fin di bene, Sanem lo percepisce in maniera del tutto differente. Nella Aydin si insinua il pensiero che il fidanzato voglia aiutarla perché in realtà non crede fino in fondo nelle sue abilità di scrittrice. Questa incomprensione porta i due ragazzi ad un confronto molto acceso, che acuisce precedenti fratture.

Yigit fa fretta a Sanem per la stesura di qualche pagina del libro da mandare all’editore americano. La giovane Aydin, però, sembra vivere il cd. blocco dello scrittore. Distratta dai problemi con Can, non riesce a scrivere proprio nulla. Da qui la decisione di proporre all’editore americano il suo diario segreto.

Yigit è colpito dalla decisione di Sanem. L’editore, infatti, sa bene quanto sia importante per la ragazza quel diario. Tra quelle pagine, infatti, è racchiusa tutta la sua storia d’amore con Can. Prima di procedere con l’invio del diario all’editore americano, Sanem ha bisogno del consenso di Can.

In fin dei conti in quelle pagine c’è anche lui. Sanem va a casa Divit e affida il suo diario a Can, dicendogli che in quelle pagine ci sono loro due e la loro storia d’amore. Nel frattempo Huma, in procinto di trasferirsi in una nuova casa, ascolta – senza essere vista -, tutta la conversazione tra Can e Sanem.

Il fotografo decide di passare la notte al capanno in campagna. Con se porta il diario di Sanem. Una volta arrivato a destinazione, però non ha il coraggio di iniziare la lettura di quelle pagine intrise di amore e di tante emozioni. Per conoscere il sequel della narrazione non rimane che collegarsi mercoledì 17 febbraio alle 16,40 su Canale 5.