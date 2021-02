Daydreamer anticipazioni 16 febbraio: Can smaschera Yigit

Nuovo appuntamento martedì 16 febbraio 2021 alle 16,40 circa su Canale 5 con la soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno, con protagonista Can Yaman. Le anticipazioni rivelano che il fotografo viene a conoscenza di nuovi importanti informazioni circa il fratello di Polen.

Il matrimonio di Emre e Leyla diventa l’occasione per un nuovo acceso scontro tra Can e il capo di Sanem. Il maggiore dei fratelli Divit, infatti, non crede fino in fondo alla buona fede che vuole dimostrare il fratello di Polen. Divit, infatti, forte del suo intuito, comprende, prima di ogni altro, che l’editore sta tramando qualcosa.

Can, in realtà, non può immaginare che complice dell’editore è sua madre Huma. La donna, infatti, si allea con Yigit per neutralizzare una volta e per tutte Sanem, quindi farla uscire definitivamente dalla vita di suo figlio. Durante i festeggiamenti delle nozze di Emre e Leyla, a Divit arriva una notizia sorprendente.

Il fotografo apprende che Yigit non avrebbe alcun contratto con un editore americano. Ma sarà proprio così? Accecato dalla rabbia, Divit decide quindi di affrontare direttamente il fratello di Polen, quindi lo invita a seguirlo in una sala appartata. Tra i due scoppiano subito scintille e Can accusa Yigit di aver mentito a Sanem.

Anche la giovane Aydin è presente alla scena. Se inizialmente Can sembrava avesse smascherato Yigit, le cose improvvisamente cambiano. L’editore, infatti, tira fuori un foglio di carta: un email con l’editore americano, che ha firmato per il libro di Sanem. Divit ora è in grande difficoltà, perché ha perso credibilità agli occhi di Sanem.

Sanem è molto confusa e frustrata per il comportamento di Can. La ragazza ha fiducia nel suo editore, il primo che ha creduto in lei e nelle sue abilità di scrittrice. La gelosia di Can sta soffocando la giovane Aydin. Alla fine della festa, Can e Sanem si confrontano e hanno un chiarimento su quanto avvenuto quella sera.

A causa di un nuovo cambio di palinsesto da parte di Mediaset, le tre puntate serali, che hanno tenuto compagnia ai telespettatori nelle ultime settimane, non andranno in onda. Al posto di Daydreamer – Le ali del sogno è prevista la Champion League. Una decisione che, neanche a dirlo, ha scontentato non poco il pubblico televisivo e le fan della dizi turca.

Negli ultimi mesi, infatti, la soap opera con protagonista Can Yaman ha visto tanti, forse troppi, cambi di programmazione, disorientando il telespettatore, che ora ha difficoltà a ricordarsi dove e a che ora può seguirla. Di sicuro, il prossimo appuntamento con Daydreamer è martedì 16 febbraio alle 16,40 circa sulla rete ammiraglia Mediaset.